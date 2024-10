Cristina Kirchner empezó la campaña para el PJ y habló de un "programa de gobierno"

Apenas un día después de haber anunciado que aceptaba el convite para ser la próxima presidenta del PJ, la ex mandataria Cristina Kirchner habló este martes de un eventual plan de gobierno centrado en “pan, trabajo, paz, unión y educación”.

La ex mandataria compartió en redes sociales una publicación del PJ de Río Negro sobre la afiliada más longeva de esa provincia y aprovechó la ocasión para plantear un probable “programa de gobierno”.

“Quiero compartir con ustedes el video que publicó el PJ de Río Negro. Aurora, la afiliada al partido de más edad en esa provincia con casi 104 años. Escuchá atentamente lo que quiere para la Argentina: que no falte el pan ni el trabajo. Que no falte la paz ni la unión. Que no falte el estudio para los jóvenes ni el colegio para los niños. Pan, trabajo, paz, unión y educación… Casi, casi un programa de gobierno”, expresó Fernández de Kirchner.

Fernández de Kirchner anunció el lunes que lanzará su candidatura para presidir el PJ, después del “operativo clamor” que lanzaron La Cámpora y distintos sectores del peronismo.

Posteriormente, la ex mandataria compartió una reunión que mantuvo en el Instituto Patria con el escritor mexicano Paco Taibo II.

Pese a la envergadura que tiene la figura de la jefa del kirchnerismo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, avisó que “seguirá adelante” con su postulación para el mismo cargo, aunque muchos dudan de que pueda sostener la promesa en el tiempo y se especula que podría recibir una propuesta para ser candidato a vicepresidente en una lista de unidad.