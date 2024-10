Carlos Paz: Una camioneta quedó atrapada en medio del lago

Una camioneta Volkswagen Amarok se convirtió en la protagonista de una insólita historia viral ocurrida en la ciudad de Villa Carlos Paz. El rodado apareció ayer a la tarde en medio de una isla que se había formado en el lago San Roque, lo que alimentó las más desopilantes teorías en las redes.

Lo cierto es que muchos se preguntaron cómo es que llegó hasta el islote y más precisamente, cómo salió de allí.

Se presume que el conductor habría ingresado hasta el lugar cuando el nivel del embalse más famoso de las sierras cordobesas se encontraba bajo, y luego de las lluvias caídas en las últimas horas, descubrió que volver a la costa ya no sería tan fácil.

El camarógrafo Luis Tórtolo detectó la camioneta varada en medio del islote y realizó un divertido posteo en sus redes sociales: «Solo en Villa Carlos Paz te encontrás con cosas así. ¿Fantasía o realidad? Ni bien me avisó mi ex amigo Marcelito Moeremans, que estaba alucinando, allá piqué con mi camarita de urgencias y mi curiosidad intacta. ¿Qué veo entre el sol corpóreo de VCP?. Quizás sea un espejismo... pero no. El Pato es mudo testigo... siempre. ¿Acción de Marketing de una nueva Amarok? ¿Un loco se compró la isla a lo Onassis? ¿Se cree Gilligan? ¿La aeroisla de Carlo I de Aniyaco? O quizás, simplemente, una travesura de primavera, de esas que... si salen mal: ¡salen mal!».