Cómo impactará el nuevo servicio de cloacas en los vecinos de Carlos Paz

La Municipalidad de Villa Carlos Paz se prepara para hacerse cargo del servicio de cloacas y del funcionamiento de la planta de tratamientos de líquidos cloacales. Tras el fallo histórico del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que le ordenó a la Cooperativa Integral que devuelva la prestación al gobierno municipal, se dio a conocer que el traspaso implicará un importante ahorro para los vecinos carlospacenses.

La secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, Carla Livelli, dialogó con EL DIARIO y dijo: «Una vez más, la justicia nos ha dado la razón en este reclamo que veníamos haciendo hace años. Así como ocurrió con el servicio de agua potable, se ordenó ahora el traspaso del servicio de recolección de líquidos cloacales. Estamos muy satisfechos y ansiosos, los vecinos podrán tener un servicio de calidad en el marco de la legalidad, la institucionalidad y con una tarifa justa. Desde el 2019 que venimos denunciando el daño ambiental que la Cooperativa Integral hizo con los volcamientos de líquidos cloacales crudos al lago. En lo que respecta a lo institucional, la dirigencia cooperativista ha cobrado irregularmente el rubro de compensación y el rubro de capitalización durante muchísimos años. Han cobrado 14.000 millones de pesos y un 142% más de la tarifa aprobada por el Concejo de Representantes. La justicia ha puesto punto final a esta concesión irregular».

«La Cooperativa Integral le cobró además a los vecinos de Carlos Paz por una obra que no ejecutó. Cuando nosotros asumimos la gestión y recuperamos el rubro de obras, decidimos avanzar y consolidar esas obras que no se habían realizado con recursos del municipio. Toda esta serie de irregularidades no fueron en soledad, lo hicieron con la complicidad de sectores políticos de Carlos Paz, como (Carlos) Caserio, (Carlos) Felpeto, (Emilio) Iosa y (Rodrigo) Serna, que tienen una representación en el Concejo de Representantes con dos concejales que han sido delegados de la cooperativa»; reconoció.

Livelli también destacó el impacto económico sobre el bolsillo de los vecinos y dijo: «Como pasó con el servicio de agua, hoy los vecinos de Carlos Paz están pagando entre $22.000 y $24.000 por el servicio de cloacas y si el municipio ya tuviera la prestación, no se pagaría más de 9.000 pesos. Así que es una importante reducción para el bolsillo de los vecinos».

«Ha llegado el momento que la dirigencia cooperativista tome conciencia que no puede seguir derrochando los recursos de los vecinos de Carlos Paz. Sería importante que, de una vez por todas, cumplan la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba y devuelvan el servicio a los vecinos de Carlos Paz»; completó.