El poema inspirado en Carlos Paz que ganó en la Feria Internacional del Libro

Villa Carlos Paz. La Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz realizó el 1º concurso de poesía "Sierras y Lagos", donde resultó ganadora Cristina Palacios Jodar, de 65 años, con su poesía "Manifiesto", inspirada en la geografía de la ciudad.

Cristina nació en Río Segundo, vive en Carlos Paz desde hace cinco años y se siente identificada con los carlospacenses.

"Vivo en Carlos Paz desde hace 5 años, la mención especial la ganó una chica que vive hace 7 años en la ciudad. Eso quiere decir que nos sentimos representadas, en mi caso me siento muy cómoda viviendo acá. En el momento de recibir el premio, expresé que me siento rodeada de gente buena, que fue un poco lo que me inspiró a escribir", señaló Cristina.

"Escribo poesía y narraciones desde hace un tiempo, tengo una novela a medio hacer, realizo talleres y participo de encuentros de escritores. Este premio me dio la oportunidad de haber conocido a algunas personas, como las juradas. Una de ellas da talleres, así que me anoté para empezar a sociabilizar".

"Los que escribimos poesía tenemos que defenderlas y lo hacemos leyéndolas. Es una forma de comunicarnos. Me siento muy identificada con todo lo que es Carlos Paz, por eso el poema habla de las calles, gente, detalles que he podido observar y los convertí en poesía", finalizó Cristina.

Manifiesto

Yo, Villa Carlos Paz

la de calles geométricas

Curvas y rectas que conservan sus nombres

tropezando entre barrios y veredas

La de hijos propios y madre

de los que me eligieron desde el corazón.

La ciudad con tonada diferentes

en las voces de los niños, y los no tantos,

que hacen preguntarse a las visitas

¿de donde son?

Yo, cruz en la cima, fe en pies descalzos

y nunca vencida por la indolencia

decreto el verde de la costanera

el abrazo cobijo de las sierras

tardes amparadas por puntos cardinales

y aventuras de lluvias bendecidas.

Yo, ciudad de casas y torres, río, lago, sueños, y nostalgias

hogar del laburante, emprendedor o buscavida

declaró con mi ser inquebrantable

amarlos a todos.

Norah (Cristina Palacio Jodar)