Gladys La Bomba Tucumana se atragantó con un tenedor y la operaron de urgencia

Anoche Gladys La Bomba Tucumana tuvo un enorme susto. La artista estaba comiendo una ensalada cuando sintió que algo no andaba bien. De repente comenzó a toser con fuerza y se percató de que se había atragantado con un trozo de su tenedor.

El utensilio de plástico se quebró en el interior de su boca mientras masticaba y se quedó atorado en su garganta.

Debido al episodio, la artista tuvo que ser llevada de urgencias a un hospital donde le practicaron una endoscopia. A través de este estudio médico lograron identificar donde se encontraba el peligroso objeto en el interior de su cuerpo.

“Yo tengo acá una pulsera porque vengo del Sanatorio Güemes de la guardia. Hoy tuve un accidente y hago esta historia para contarles porque la verdad la pasé re mal”, contó la cantante mediante sus redes sociales. “Vengo a recomendarles que tengan mucho cuidado con los utensilios de plástico, sobre todo con los tenedores. Yo hoy estaba en el canal y pinché un tomatito cherry y se ve que sin darme cuenta me tragué un pedazo de un tenedor que es súper filoso y puntiagudo”, detalló

La artista tuvo que ir de urgencias a un hospital. Estaba comiendo con cubiertos de plástico, uno de ellos se quebró y un trozo se quedó atorado en su garganta.

“Me hicieron un estudio para ver si lo tenía acá”, explicó mientras señalaba la garganta con un dedo. “Yo sentía el dolor bien fuerte y de hecho lo sigo sintiendo”, añadió.

“Me llevaron para hacerme una endoscopía y la verdad que intenté bancarlo lo más que pude. Yo no quería anestesia, no me quería dormir, pero no lo toleré. Ahora estamos viendo que pasa, pero estoy bien”, cerró.