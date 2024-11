Jornada de donación de sangre en la COOPI

Villa Carlos Paz. Hoy, de 8 a 12 hs, se realizará una jornada de donación de sangre en la Casa de la Cultura de la COOPI, sita en Moreno 60 de Villa Carlos Paz.

Los requisitos para poder donar son: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 Kg, sentirse bien de salud (no resfriado, etc), no padecer enfermedades que sean transmitidas por sangre (hepatitis, chagas, etc), no haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales, no haberse realizado recientemente (un año) tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.

Se recomienda desayunar, aunque sin lácteos ni grasas. Consultas al teléfono 3541523546.