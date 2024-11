Las palabras de Parfeniuk en la apertura de la Feria Internacional del Libro

El poeta, docente y escritor Aldo Parfeniuk fue el encargado de inaugurar la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, que marcó un antes y un después para la cultura de la ciudad. «Es la coronación de años de esfuerzos de editores, libreros, escritores, lectores, prensa e instituciones locales de la cultura que vienen trabajando para ofrecernos un espacio amplio en el cual circulen libremente las ideas, imaginarios y emociones que a través de la palabra definen y dignifican lo humano»; sostuvo.

«Con este emprendimiento la ciudad–villa se pone los pantalones largos en materia de cultura. Y así como hizo punta con el teatro ahora lo hace con los libros. Se dice que en el origen fue el verbo. O el logos, según los griegos. Lo cierto es que sin palabra no hay hombre, Patria, ni lugar propio en el mundo. Que haya lenguas nacionales, culturales –bien lo sabemos- se lo debemos a los escritores, a los poetas: el griego es Homero, el latín Virgilio…, como Dante es el italiano y Shakespeare el inglés y Cervantes el español, y Hernández, Sarmiento o Borges el castellano-argentino. Hoy más que nunca necesitamos de las palabras de quienes hablan con riqueza y variedad de ideas y desde sus corazones: sobre todo de los poetas, que trabajando con un género en riesgo, como es la poesía y su capacidad de hacer hablar a la naturaleza de la que es parte, son los protectores y ecologistas del lenguaje. Son los que sustituyen las palabras falsas, agotadas o desvirtuadas, por otras sanas y sinceras, que nos protejan frente a los lenguajes tóxicos, odiosos o artificiales: esos que no han germinado en el suelo natural de cada cultura, de cada pueblo, lugar de nacimiento y desarrollo de las lenguas naturales. Si algo nos distingue a los escritores es que somos todos diferentes, distintos, siguiendo o persiguiendo nuestra propia voz; y sin embargo a eso lo hacemos para llegar a los otros, porque sabemos que lo que escribimos finalmente será terminado por ese otro que lee o escucha, poniendo lo suyo, y generando de este modo lo que nos distingue a los humanos: ser sociales y múltiples; como esta feria, como cualquier feria, sobre todo de libros y arte, que es nuestra marca de distinción como humanos»; agregó.

En otro fragmento del discurso inaugural pronunciado el pasado 31 de octubre, Parfeniuk ponderó: «Es sabido que se piensa con palabras, por lo que mientras más palabras conozcamos, tanto más podremos pensar; y tanto más difícil les resultará a los charlatanes y a los mentirosos engañarnos, diciéndonos una cosa por otra; o enfrentarnos los unos a los otros con discursos odiosos y provocativos. Por eso la lectura. Por eso los libros: para respirar una libertad que no se impone con insultos, provocaciones, individualismo egoísta, valores económicos y negación de las otredades que son propias de ese gran bosque de diversidades que es lo humano».

«El escritor es el ecólogo y cuidador del lenguaje porque él sabe el significado y uso de cada palabra, de cada coma, de cada silencio entre dos palabras; para que en el bosque del lenguaje no se imponga el rugido atemorizante del león, ni crezca solamente el árbol del dinero. En tal función de cuidar y respetar el lenguaje, las palabras y las culturas que conforman la identidad de un país, el editor y el libro son esenciales»; reconoció.

«Córdoba tuvo y tiene un destacado lugar en lo que hace a las palabras y los libros. La nuestra es la “Provincia verde y espinosa” de Luis de Tejeda, el primer poeta nacido en lo que hoy es Argentina, y cuyo gran exégeta, además de Ricardo Rojas, fue nuestro vecino Jorge Martín Furt, desde su Estancia Vieja, a poquitos kilómetros de esta Feria, lugar donde comenzó a escribir su imprescindible “Echeverría” (huésped obligado de la Estancia de Furt “Los Talas”, de Luján, en época de Rosas) y desde su casa de Villa del Lago, lugar de residencia y paso de grandes escritores y personalidades de la cultura, y hoy residencia de sus descendientes. Furt, se sabe, es el primer recopilador del cancionero popular de nuestro país -más precisamente el de la provincia de Buenos Aires-: fue el primer pastor de la voz del pueblo; repartiendo siempre su vida y su corazón entre lo que hoy es Carlos Paz y su amada Estancia “Los Talas” de Luján. Córdoba también fue la residencia elegida por nuestro editor-mártir, Alberto Burnichon, gran partero de grandes libros, sobre todo de voces del interior del país, a quien las Fuerzas Armadas golpistas asesinaron en 1976, avisándoles de tal modo a escritoras, escritores y artistas desparramados en todos los rincones de la patria, que la batalla contra la cultura y los libros había comenzado e iba en serio. Córdoba es la serranía nativa, perfumada y cantora de Lugones y la tierra final de Atahualpa Yupanqui. El lugar de nuestra primera universidad y de una reforma que gravitó democráticamente en todo el mundo. Quiero decir: nuestra propia historia nos compromete y nos obliga, comprometiendo amablemente a Carlos Paz a una hermosa y más que necesaria tarea que debe continuar. Una Feria del Libro es el lugar de la tolerancia, el respeto por la diversidad de ideas, el diálogo y la reflexión. Y especialmente aquí, en Carlos Paz, donde hemos nacido, crecido y seguimos viviendo de esos otros que son los turistas. Y es por eso que agradezco y aplaudo especialmente la decisión del Sr. Intendente Municipal y su equipo de gobierno de apostar por la cultura democráticamente, y por la identidad que nos define como serranos, cordobeses y argentinos amables y solidarios; entre nosotros y con quienes nos eligen para compartir sus días de descanso, esparcimiento y felicidad»; dijo Parfeniuk.

«Saludo a esta Carlos Paz de mis orígenes, que decidió parar la selva de cemento apilado cada vez en más pisos, intentando salvar algo del corazón, del alma de la Villa que por algo forma parte de su nombre. Está muy bien ganar dinero: pero no empacharse, sobre todo cuando otros no tienen qué comer: aquí hubo gente que perdió su salud y hasta su vida para dejarnos el agua, el dique y el lago, escuelas, hospitales, bomberos o clubes deportivos y una biblioteca; y ahora el trabajo sacrificado de este grupo de escritoras y escritores que nos entrega esta realización. Fiesta del Arte y la Cultura sin los cuales no somos nada: apenas máquinas de sumar y multiplicar. Desde la literatura –para terminar- en sus tareas de enseñar o escribir quiero recordar unos pocos nombres que ya no están, representativos de los que siguieron, siguen y seguirán con las letras y las palabras entre nosotros y que sé que estarían muy contentos con esto: Furt, Porto, Peralta, Jhonson, Callegari, Zárate, Carena, Mieres, Canevari, Barsky, Murúa, Figueroa Guemes, Acuña, Romero Cortez, Czarnisewicz, Rodríguez Periér, Minardi, Antokoletz, Bonadero, Bolognani, Estrella, Lescano. Sin olvidar a quienes ofrecieron sus revistas y periódicos para difundir esas palabras y así siguen haciéndolo: Ruiz, Martón, Kamisky, Biasizzo, Yardá, Oviedo, Solans. Sin olvidar a las y los profesores y coordinadores de talleres en los que se están formando los nuevos escritores. A las autoridades, libreros, escritores, artistas en general, y especialmente al Colectivo de Papel y a Pedro Solans: muchas gracias por la apuesta, por lo que hacen y seguirán haciendo para y por nuestros vecinos y visitantes. Y gracias a las destacadas figuras de diferentes países, provincias y localidades que nos acompañan, honrándonos con su presencia y prestigiando esta fiesta del espíritu; por apoyarnos y enriquecernos: ¡BIENVENIDOS a nuestro pueblo, que ahora es de ustedes!»; completó.