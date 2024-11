ART: todo lo que tenés que saber, ¿Cómo y cuándo puedo cobrarlo?

Cuando tenemos un accidente laboral, debemos recurrir a las Art y son muchas las preguntas que nos hacemos. El estudio jurídico Mariana Dome & Asociados que tiene desde hace más de 15 años sus oficinas en la ciudad de Córdoba y ahora desembarco en la ciudad de Villa Carlos Paz, atiende en la Oficina 208, en el segundo piso de la Torre Melos (Alberdi 50). te brinda la asistencia que necesitas.

Vamos a hablar de un tema muy importante para los trabajadores en relación de dependencia, como es el tema de las Art. Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo son empresas privadas contratadas por los empleadores para reparar los daños en casos de accidentes de trabajo o enfermedades de origen laboral.

1) Qué casos deben denunciarse en la ART?

Bueno, los supuestos que exigen la denuncia a la ART a los fines de recibir las correspondientes prestaciones son tres, que los vamos a definir por separado:

a) El ACCIDENTE DE TRABAJO: que es todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo;

b) El ACCIDENTE IN ITINERE: que es todo acontecimiento súbito y violento ocurrido en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo ( y viceversa), siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo, si fuera el caso habría que analizar su viabilidad .

c) La ENFERMEDAD PROFESIONAL: son todas aquellas patologías que sufren los trabajadores que guardan directa relación con las tareas prestadas por el trabajador y reconocen su origen en las mismas.

2) Cuáles son las obligaciones de la ART respecto de los trabajadores?

Cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo o una enfermedad profesional su ART debe brindarle atención medica inmediata y acorde a sus dolencias, hacerse cargo de la totalidad de los costos que insuma el tratamiento médico (esto incluye además de los medicamentos, por ejemplo los traslados hasta el Centro de Salud donde realiza el trabajador su tratamiento); la ART se encuentra asimismo obligada a pagarle al trabajador su sueldo mientras dure el tratamiento médico, y por último se debe señalar que es obligación de la ART también abonarle al Trabajador las indemnizaciones que le correspondan en los casos de disminución de la capacidad laborativa, esto es, cuando pese al tratamiento médico que el trabajador recibió existen secuelas incapacitantes.-

3) Si un trabajador sufre un accidente de trabajo o enfermedad profesional cómo debe proceder?

Bueno, lo primero que debe hacer el trabajador que se encuentra en esa situación es informar de inmediato de tal hecho a su empleador, ya que su empleador se encuentra obligado a denunciarlo a la ART contratada.-

Si el empleador pese a tomar conocimiento no realiza la denuncia (situación que muchas veces ocurre) el Trabajador puede realizar por si mismo la denuncia del accidente o enfermedad a su ART, ya sea telefónicamente o como mejor opción a través de un telegrama laboral que es gratuito y tiene la ventaja de que le queda una constancia al trabajador.-

4) Y cómo sigue el trámite una vez que la ART recepciona la denuncia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional?

la ART a partir del momento en que recibe la denuncia debe otorgar en forma inmediata toda la asistencia médica, farmacológica, prótesis, o rehabilitación que sean necesarias, en forma totalmente gratuita. También debe facilitarle el traslado hacia y desde el prestador médico a su domicilio.-

5) Qué pasa si la ART rechaza al Trabajador el Accidente de Trabajo o la Enfermedad Profesional denunciada y lo deja sin cobertura?

Bueno esta situación se da muy a menudo, sobre todo en los casos de enfermedades profesionales.-

Debemos aclarar que si bien la ART está obligada a dar cobertura médica inmediata a partir de la recepción de la denuncia, la ley le otorga a la ART un plazo de 10 días hábiles desde la recepción de la misma para rechazar el accidente o enfermedad profesional, pudiendo extender incluso dicho plazo conforme normativa vigente, siempre que la ART notifique que hará uso de esa opción al trabajador.

Si transcurrido dichos plazos la ART no le notifica al trabajador el rechazo, queda obligada a brindarle todas las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo. Si por el Contrario, dentro de dicho plazo la ART le comunica al Trabajador el rechazo, aconsejamos al trabajador consultar a su abogado a los fines de iniciar el respectivo tramite ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para ser evaluado por la Comisión Médica correspondiente a los fines de que se expida sobre la procedencia o no del rechazo.- En tal caso, si la Comisión Médica determina el carácter laboral o profesional del accidente o enfermedad, mandará a la ART brindar las respectivas prestaciones médicas al Trabajador.-

6) Cómo debe proceder el Trabajador cuando la ART le otorga el Alta Médica?

Bueno esta es una pregunta compleja, ya que hay un sinnúmeros de variables que deben analizarse para dar una respuesta. Lo primero que hay que aclarar, es que debe analizarse cada caso en concreto para evaluar cual es el trámite a realizarse, ya que por ejemplo, podemos estar frente a un trabajador que recibió el alta médica pero que aún necesita recibir más tratamiento médico; o podemos estar frente a un trabajador que ha realizado un extenso tratamiento médico, se le ha otorgado el alta médica y debe reclamar la indemnización por las secuelas incapacitantes.

7) Cuál es el plazo que tiene el trabajador para reclamar a su ART?

En principio dos años desde el accidente o la primer manifestación de la enfermedad profesional, pero existen excepciones en las que el plazo es mayor, que son analizadas en el caso concreto.

Si me parece interesante aclarar, porque recibo muchas consultas relacionada con esa duda, que el reclamo que se formula a la ART NO AFECTA su relación laboral ni a su empleador, ya que no es un reclamo que va dirigido al Empleador.