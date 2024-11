Milei: "La economía está en un momento floreciente"

El presidente Javier Milei destacó hoy la tendencia económica que atraviesa el país a once meses de su llegada al poder y sostuvo que "la economía está en un momento floreciente y eso se sostiene con reformas de largo plazo".

"Argentina encontró su piso de actividad en el mes de abril. A partir de ese momento empezamos a experimentar una recuperación cíclica. Los salarios vienen creciendo todos los meses por encima de la inflación. o sea, creciendo. Los salarios nominales le están ganando a la inflación. Ya estamos en niveles similares a los que teníamos en noviembre, lo mismo para las jubilaciones", sostuvo.

Noticias Relacionadas A cuánto cotiza el dólar blue este miércoles

Lo hizo en una extensa entrevista que brindó en el popular podcast de Lex Fridman, un investigador de origen ruso-estadounidense en el campo de la Inteligencia Artificial que trabaja y enseña en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

"Con el fuerte ajuste fiscal que hicimos hemos bajado el riesgo país de 3.000 puntos básicos a 770. Eso se traduce en menores tasas de interés y eso genera un aumento de la inversión y del consumo. La economía argentina en este momento está floreciente. Y eso se sostiene a largo plazo con reformas estructurales, que es lo que hacemos día a día desregulando la economía", siguió.

Y sobre la economía, agregó: "Esto es tan evidente que los salarios que más están creciendo son los del sector informal, quiere decir que la pobreza y la indigencia están cayendo mucho más rápido de lo que imaginamos".

Luego Milei pasó a referirse a cuestiones como lo comunicacional: "Si usted no da la batalla cultural le va a pasar lo que a Chile, que tuvo un exitoso modelo económico, fue sostenido en el tiempo, pero en algún momento se cayó porque el socialismo de a poco fue tomando las instituciones, la educación y los medios de comunicación. Con eso atacó el sistema. Hay que dar la batalla en todos los planos, si uno no tiene presente eso va camino al fracaso", evaluó.

Según el libertario, la discusión política debe centrarse en tres planos: "En el económico, capitalismo de libre empresa. En el político, la democracia liberal republicana con control de poderes. Finalmente, la batalla cultural. En este último el socialismo ha sido exitoso, ganó muchas elecciones. Pero se está resquebrajando porque produce miseria", detalló.

"Los liberales producen buenos resultados en la economía y eso puede dar lugar a gobiernos sólidos. El problema es que los liberales no han dado la batalla cultural", insistió.

Por otro lado, se refirió a la nueva etapa que se abre con Donald Trump: "Con la apuesta a que Estados Unidos vuelva a ser el líder de Occidente, que viniera alguien que hiciera a América nuevamente grande apostamos a, en ese proceso, ser un aliado comercial, lo que además es una gran idea".

"Entonces nosotros queremos avanzar y profundizar nuestros vínculos comerciales y nuestros vínculos también en términos de inversiones y también buscamos ser un aliado de la OTAN", agregó.

Además, Milei dijo que "varias cosas" admira del presidente electo Trump. "La primera es que probablemente, y ha dado pruebas más que suficientes en su primera presidencia, que entiende la naturaleza de la batalla cultural. Él ha enfrentado el socialismo abiertamente, sus discursos van en contra del socialismo de manera abierta", destacó.

Y aludió al atentando que sufrió el republicano durante un acto de campaña. "No solo eso, otra cosa que yo también le admiro es el coraje. De hecho, gracias a Dios no lo mataron, pero fue por un pequeño acto que no lo mataron, que fue que justo se corrió. Y sin embargo, eso no lo amedrentó, siguió", celebró. (NA)