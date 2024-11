Maia tiene 11 años y ya es Bicampeona Nacional de acrobacia en tela

Maia Morena Gómez, de 11 años y oriunda de San Antonio de Arredondo, se coronó el pasado fin de semana por segunda vez Campeona Nacional de Acrobacia en Tela en la categoría profesional avanzado.

La joven promesa de las acrobacias cursa 5º grado en el Instituto Juan José Pasos. A los cinco años comenzó a tomar clases de acrobacia en tela en la Academia Blaze Estudio de Villa Carlos Paz, bajo la enseñanza de la profesora Aldana Luna Robato. Maia entrena de lunes a sábado sin descanso, mostrando su pasión por esta disciplina.

En 2023, logró el primer puesto en el campeonato nacional, y este año, en el Hotel Mónaco de Villa Carlos Paz, su performance titulada "¿Por qué no llegaron los regalos?" cautivó nuevamente al jurado, permitiéndole quedarse con el primer puesto por segundo año consecutivo.

Maia vive cada competencia con gran emoción y profesionalismo. En diálogo con EL DIARIO, expresó: "Me siento muy orgullosa, por todo mi esfuerzo. Gracias a las profesoras Aldana Robato y Valentina Cabrera. Ya me estoy preparando para el certamen del próximo año. Mi gran sueño es viajar por el mundo con un gran espectáculo en el que pueda mostrar todo lo que sé y todo lo que aún me falta aprender".