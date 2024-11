Murió a los 84 años Willy Quiroga, legendario integrante de Vox Dei

Buenos Aires. Willy Quiroga, el legendario cantante y bajista de Vox Dei, murió este jueves a los 84 años en el Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, en Buenos Aires, su patria chica por elección. La noticia fue confirmada a Teleshow por su representante. En agosto pasado, había anunciado su retiro de los escenarios por una enfermedad que le impedía seguir actuando. Fue declarado personalidad destacada de la cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y ciudadano ilustre del municipio del sur del conurbano. Pero su gran conquista fue la de los corazones de varias generaciones de fanáticos, que animaron fogones, viajes y vueltas de long plays con sus canciones y hoy lo elevan a la estatura de leyenda.

Lideró Vox Dei durante más de cinco décadas, convirtiéndose en el grupo más longevo de los surgidos en los primeros años de rock argentino. Allí formó una inolvidable dupla creativa con Ricardo Soulé y editaron discos como Caliente, Jeremías, pies de plomo y La Biblia, un álbum conceptual que se convirtió en uno de los trabajos fundamentales del rock argentino. Fue el único miembro que estuvo en todas las formaciones de la banda, con la que registró 18 trabajos, entre material de estudio, en directo y reversiones.

Willy Quiroga, Ricardo Soulé y Rubén Basoalto, la formación clásica de Vox Dei

La noticia se difundió en el perfil oficial del artista: “Lamento informar que falleció Willy Quiroga. Su partida deja un vacío irreparable en nuestros corazones y recordaremos siempre su música y fortaleza”, dice el breve comunicado publicado en Instagram. ”Su amor, sabiduría y generosidad inspiraron a muchos y su memoria vivirá en nosotros. ¡Hasta siempre Willy! 17/05/1940 - 21/11/2024?, cierra la publicación, en la que reflejan la vida del bajista en dos imágenes: una de su juventud, junto a un perro, y otra de los últimos años, con su inconfundible boina y su campera de cuero.

De inmediato, la publicación se convirtió en un improvisado obituario virtual, con ofrendas de emoción y gratitud por su obra y su inmenso legado. Una de las primeras en manifestarse fue la cantante Victoria Soulé, hija de Ricardo, su histórico compañero en Vox Dei. “Te amo, Willy, por siempre. Aplauso de pie y ovación eterna, maestro”, escribió la artista en la sección de comentarios. También compartió el posteo del comunicado en las historias de su perfil y expresó: “Willy… Ovación al maestro…. Duele el corazón”.

Quiroga nació en Río Cuarto el 15 de mayo de 1940 y desde muy chico se abrazó a los sonidos revolucionarios del rock and roll. Luego de un período instalado en Virreyes, se radicó en Quilmes, donde en 1967 formó Mach 4 junto a Soulé, el baterista Rubén Basoalto y el guitarrista Juan Carlos Yodi Godoy. Al principio cantaban en inglés, versionando a los grupos de la época, pero una leyenda urbana atribuye a Luis Alberto Spinetta el consejo para cantar en castellano y subirse definitivamente a la ola que estaban liderando Almendra, Los Gatos y Manal.

Sin perder nunca la sensibilidad, Vox Dei se asoció estéticamente al trío para plantar la semilla de la música pesada en el país. En su primer álbum, Caliente (1970), incluyeron su canción más popular, “Presente (el momento en que estás)”, firmada por Soulé y cantada a dos voces junto a Quiroga. Al año siguiente publicaron La Biblia, uno de los discos fundamentales del rock argentino, que reeditaron en 1997 con la participación de invitados como Andrés Calamaro, Fito Páez y Alejandro Lerner.

Fue el último trabajo juntos. Al año siguiente, Soulé volvió a dejar la banda y Quiroga y Basoalto siguieron adelante con Carlos Gardellini en guitarra hasta la muerte del baterista, en 2010. Los dos cantantes volvieron a coincidir en una reunión en 2013 de la que también participó Yodi Godoy, después de más de 40 años. Con el tiempo, se profundizaron las diferencias artísticas y personales que terminaron en la Justicia, cuando una presentación del guitarrista le impidió actuar con el nombre del grupo. Desde entonces, el bajista se presentó como Willy Quiroga Vox Dei y con ese formato tocó hasta que el cuerpo le dijo basta.

El comunicado del adiós

El 16 de agosto pasado, el bajista subió a sus redes sociales un video en el que le contaba a sus seguidores su problema de salud: “Hola, amigos. Desgraciadamente, tengo que darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad que no me permite cantar, ni tocar y continuar con la banda”.

En su mensaje, Quiroga agradeció a todos los amigos y fanáticos por el apoyo brindado a lo largo de tantos años de carrera y destacó: “Realmente se los agradezco de todo corazón, pero ya no puedo continuar, desgraciadamente no es una noticia buena que yo les quiera dar”, expresó con tristeza.

“Mil perdones, pero la vida tiene esas cosas y jamás te avisa. Estas son noticias que uno no quiere dar nunca, pero suceden y quiero agradecerles también por tanto amor, cariño y reconocimiento a todos los que me han apoyado. Amigos y fans de las redes, un abrazo muy grande para ustedes, un saludo”, concluyó.