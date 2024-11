Pablo Moyano renunció como secretario general de la CGT

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, presentó este viernes su renuncia al cargo de co-secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La decisión, comunicada a través de una carta, se fundamenta en las diferencias que Moyano sostiene con otros miembros de la conducción de la central sindical.

Noticias Relacionadas Cristina Kirchner reclamó ante la ANSES por su jubilación de privilegio

Motivos de la renuncia

En su carta, Moyano expresa: "Me dirijo a ustedes, que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como Co- Secretario General de la Confederación General del Trabajo, al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada 'mesa chica'".

En el marco de la insistencia de Moyano con un paro general, la declaración revela las tensiones internas que han marcado la dinámica de la CGT en los últimos tiempos y el alejamiento con el sector más dialoguista con el Gobierno, que actualmente conduce la central obrera.