Colapinto y la decisión que tomó con las redes sociales para frenar el impacto

Alejado de las pistas y ahora de las redes. Franco Colapinto volvió a causar sorpresa luego de deslizar que no correrá en la Fórmula 1 el próximo año. El joven piloto anunció una determinante decisión sobre su cuenta de X (ex Twitter) a fines de priorizar su salud mental.

Desde hace casi tres meses, cuando el corredor argentino fue llamado por la escudería Williams, su vida dio un vuelco inesperado. Con solo 21 años el pilarense conquista a todos con su talento y carisma. Sin embargo, la inesperada y repentina fama lo abruma.

“Borré Twitter. Creo que es muy tóxico y, hagas lo que hagas, tiene un impacto muy grande”, expresó Colapinto al medio de automovilismo Motorsport. Y agregó: “Ellos (por los hinchas) hacen una noticia de cada pequeña cosa que hacés. Así que es algo que tenés que entender, pero forma parte del trabajo”.

Sin bien el polito agradeció el apoyo también consideró que está muy expuesto a los haters. “En mi caso, me ayuda no distraerme tanto (con las redes sociales) porque no son muy útiles. Es muy fácil para la gente entrar en Internet y empezar a difundir algunas cosas no tan agradables”, explicó.

Las declaraciones de Colapinto ocurrieron días después de que Lewis Hamilton, reconocido piloto de automovilismo británico, advirtiera a los jóvenes corredores sobre los peligros de las redes sociales.