El Gobierno retoma con los gobernadores la negociación por el Presupuesto 2025

El Gobierno retomó hoy la negociación con los gobernadores para la aprobación del Presupuesto 2025, en medio de la presión de los aliados, y evalúa la posibilidad de incluirlo en el temario de las eventuales sesiones extraordinarias para que el Congreso lo trate en diciembre.

En las últimas horas hubo avances de manera individual con varios mandatarios provinciales con la intención de llegar a un acuerdo respeto a la previsión de 2025, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

El gesto de buena voluntad del oficialismo tuvo lugar mientras la oposición aunaba esfuerzos para dar inicio el debate para derogar el DNU de canje de deuda en la Cámara de Diputados que, finalmente, no conquistó el quórum necesario para sesionar.

Al momento hubo contactos con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Rios) y Raúl Jalil (Catamarca), pero la idea es avanzar en entablar diálogo "provincia por provincia".

En paralelo, los mandatarios provinciales nucleados en Juntos por el Cambio presionaron al Ejecutivo para lograr la sanción de la previsión para el 2025, y reiteraron los cinco puntos que reclaman. “Tenemos la firme convicción de que el Gobierno nacional debe contar con esta herramienta de gestión para consolidar la creciente confianza de los mercados”, señalaron a través de un comunicado conjunto.

El documento lleva la firma de Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

“El equilibrio fiscal es innegociable, tanto como el cumplimiento de la ley. No dejemos pasar esta oportunidad, la mayoría de los argentinos no quiere regresar al pasado, y asumimos nuestra responsabilidad y compromiso para seguir acompañando en este camino”, concluyeron.

Los reclamos consisten en las deudas por cajas previsionales; la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos; la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN); la limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP) y compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017. Los que llevan las cuentas en la administración libertaria estiman que los pedidos configuran un total 3.700 millones de dólares.

En Casa Rosada insisten en que los puntos no serán atendidos, pero luego de la reunión de mesa chica que tuvo lugar en horas de la mañana tomó forma la posibilidad de dar cause a la negociación, aunque la jugada aliada no cayó bien entre las filas libertarias. "No hay 3.700 millones para sacar de ningún lado", sentenciaron.

Si bien no hay reunión conjunta en agenda, hasta el mediodía no se descartaba la posibilidad de convenir montos por las cajas previsionales con las provincias mediante la adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones.

Versiones contrapuestas

Por los pasillos de Casa Rosada hay quienes se muestran cautelosos sobre el tema y aseguran que no hubo cambios en el diálogo con los gobernadores.

“No hay olor a que el Presupuesto salga”, vaticinó una importante fuente con acceso al despacho presidencial, y agregó: “El tweet del Presidente que dice que estuvo trabajando en el 2025. Más claro…”.

En Balcarce 50 consideran que el déficit cero es innegociable, y esperan que se sancione la hoja de cálculo inicial explicada por el mismísimo Javier Milei. “No leo muchas chances”, vaticinó otra fuente involucrada en la negociación, quien aseguró que de mantener el reclamo por los cincos puntos no habrá acuerdo viable. (NA)