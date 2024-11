La tesorera de Estancia Vieja presentó su renuncia

Estancia Vieja. La comuna de Estancia Vieja pasa por momentos críticos, luego de que días atrás los vecinos solicitaran un pedido de informe financiero por la falta de servicios, en el día de hoy la tesorera María Aperlo presentó su renuncia.

En la nota enviada a la jefa comunal, Laura Suárez, expresa: "Desde el momento en que asumí este cargo, me dediqué a organizar las áreas correspondientes, con el objetivo de implementar un sistema ordenado de trabajo. Sin embargo, a lo largo de mi gestión no he recibido respuestas favorables por parte de usted".

En otra parte, manifiesta que "uno de los problemas más graves ha sido el manejo de las compras a diferentes proveedores, que ha excedido ampliamente el presupuesto con el que contamos hoy en día. Ante esta situación, me he visto obligada de atender solicitudes de pago, las cuales, en muchos casos, se gestionaron utilizando mi número personal, lo que resultó insostenible. Las compras se realizaban sin un límite claro a pesar de que era imprescindible reducir los gastos debido a la situación económica de la comuna, dicho por el contador".

Por otra parte, cuestiona fuertemente "la falta de reuniones con las diferentes áreas, el contrato de personal administrativo cuando no se contaba con personal de salud", y pidió disculpas "al personal comunal que acudió a mi persona en busca de soluciones que no pudieron darse, debido al autoritarismo empleado desde la jefatura comunal, y tienen miedo a recibir represalias por expresarse", aseguró.