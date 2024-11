Una figura de los Leones anunció que se casará con su novio

Buenos Aires. Nicolás Keenan, jugador y figura de Los Leones, confirmó con un posteo en sus redes sociales que se casará con el político neerlandés Rob Jetten, con quien mantiene una relación sentimental que se dio a conocer durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Pronto seremos Mr & Mr”, escribieron Keenan y Jetten en una publicación compartida en la red social Instagram. En ella se pueden observar tres imágenes en las que lucen el anillo de compromiso y demuestran su amor abrazándose y besándose. El posteo se llenó de comentarios positivos que le desean lo mejor a esta joven pareja, con mensajes de aliento por haberse comprometido y haber desafiado los prejuicios.

El deportista, de 27 años, juega actualmente en el Hoofdklasse Klein Zwitserland de los Países Bajos, donde conoció a su prometido, un reconocido político neerlandés. La historia trascendió en los medios en medio de la competencia de Los Leones y Nico la hizo visible a través de las redes. “Fue gracioso, nos comparan con muchas películas y cosas así. Está bueno visibilizar que también hay deportistas del colectivo (LGTB+) adentro del comité argentino”,comentó en la TV Pública Keenan, durante una entrevista en los Juegos Olímpicos, donde representó a la Argentina con Los Leones.

Más tarde, el argentino reveló cómo conoció a Rob Jetten: “Él es un político conocido en Holanda, fue vicepresidente. Ahora ya no lo es con el nuevo gobierno, pero es el líder de su partido político. Nos cruzábamos por el supermercado y fue un poquito de amor moderno. Me tiró un like, le devolví un like, reacción, reacción... Así que, amor moderno”. Y añadió: “Cuando me empezó a hablar, le pregunté a un compañero mío holandés quién carajo era. Y me dijo que era un político holandés, así que empezamos a hablar y a conocerlo un poquito más”.

Keenan, que se desempeña en la función de mediocampista o delantero, pasó casi toda su adolescencia en Europa: primero se formó en el Club Egara de Cataluña, mientras que luego del Mundial Juvenil de India en 2016, fue fichado por el HC Klein Zwitserland de La Haya (Países Bajos), un país y ciudad muy vinculado al hockey sobre césped y donde conocería a su actual pareja, 10 años mayor.

Jetten es un político neerlandés nacido el 25 de marzo de 1987 en Veghel, Países Bajos. Es miembro del partido político liberal progresista Demócratas 66 (D66). Se incorporó al Parlamento neerlandés en 2017 y, desde 2021, ha servido como Ministro de Clima y Energía en el gabinete del primer ministro Mark Rutte. Antes de su carrera en política nacional, trabajó en la empresa de transporte ferroviario ProRail.

Una vez confirmado el romance con Rob, el jugador de Los Leones le envió un mensaje a la gente: “A mí me han llegado a decir que nunca llegaría a estar acá por ser quien soy, así que que nadie nunca les diga que por ser quienes son, amar a quien quieran amar, no pueden llegar a un Juego Olímpico. Yo estoy acá. Seré uno de los primeros, pero definitivamente no uno de los últimos”.