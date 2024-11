Cantante trans dice que se "curó" de la disforia de género y volverá a ser hombre

La cantante transgénero Mina Caputo, exintegrante de la banda de metal alternativo Life of Agony, decidió destransicionar "por completo" y volverá a ser un hombre, después de más de una década de haberse declarado mujer.

La artista estadounidense, que cambiará su nombre nuevamente a Keith Caputo, dio a conocer la noticia la semana pasada a través de un video de 13 minutos que publicó en su cuenta de Instagram. Asegura que no se aplica hormonas desde hace "6 o 7 años" y que tiene programada una cirugía para el próximo enero con el fin de remover sus "senos falsos". "Estaré físicamente destransicionada por completo en el 2025. No puedo esperar. Me siento tan libre", dijo.

Mina, que cumplirá 51 años el próximo mes, afirma que se curó de la disforia de género (conocida antes como 'trastorno de identidad de género') que ha sufrido "durante más de 40 años". "No le desearía la disforia de género ni a mi peor enemigo. Es una de las cosas más incómodas por las que he pasado en mi vida, y estoy muy feliz de que se haya acabado", manifestó.

De acuerdo con el portal musical Blabbermouth, Caputo comenzó su transición a mujer en el 2008 y se declaró públicamente transgénero en el 2011. Hizo su debut como Mina en su álbum solista del 2013, 'As Much Truth As One Can Bear'. En el 2016, en medio de las grabaciones con Life of Agony del disco 'A Place Where There's No More Pain', decidió detener los tratamientos hormonales.

"El hecho de que me haya involucrado con lo femenino no me convirtió en una mujer biológica, nunca. Nunca. Y nunca lo seré. Puedo tener todo el maquillaje, todas las cirugías", comenta en su video.

La miembro fundador y exlíder de Life of Agony señala que decidió hacer pública la grabación hablando de su identidad sexual en respuesta a comentarios de varios de sus seguidores sobre su apariencia. "Estoy haciendo este video porque mucha gente me está criticando y diciendo que me veo fea y que parezco un hombre y toda esa mierda. Y es como, cariño, soy un hombre. Siempre he sido un hombre. No estás acostumbrado a oír hablar a gente auténtica. Estás acostumbrado a que la gente te escupa mentiras sobre su identidad", explicó.

Contra la transición quirúrgica de los niños

Por otro lado, Mina expresó su rechazo a la "transición médica y especialmente quirúrgica de los niños", y a los tratamientos con hormonas, sustancias que calificó de "repugnantes". "Ni siquiera puedo empezar a contarles cuántos efectos secundarios sufrí […] Sé lo que las hormonas le hacen al cuerpo. Sé lo que me hicieron a mí. Castraron mi alma. No solo te castran físicamente, sino mental, espiritual, emocional e intelectualmente [...] Cuando salí del armario por primera vez, pensé que iba a ser libre. Al final, te enjaulas con eso", aseveró.