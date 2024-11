Magalí Tajes convocó a una multitud en la Feria del Libro de Carlos Paz

Magalí Tajes convocó anoche a una multitud en una de las actividades más esperadas de la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz. La joven escritora, comediante y psicóloga brindó un concierto literario en la explanada del Paseo de los Artesanos ante cientos de personas, que escucharon su voz y disfrutaron de una montaña rusa de emociones.

La actividad se desarrolló al aire libre y se congregaron personas de todas las edades.

A través de sus libros, Tajes ofrece un viaje por los sentimientos y la vida, con una particular visión sobre la forma de conectar con el mundo y los otros. En esta ocasión, llegó para presentar su última obra: «Espíritu animal: El viaje del alma».

«La pasé hermoso y disfruté mucho de verla la gente al aire libre. Había gente de todas las edades, niñas, personas grandes, todos muy amorosos. Todavía no tuve la oportunidad de conocer la ciudad y seguramente, me quedará paseando un poco este domingo. La última vez que vine fue de viaje de egresados»; reconoció la escritora.

«La presentación del libro fue bastante fuerte, siempre hay alguno que me emociona y hoy estuve cerca de quebrarme. Por suerte, la gente me sostiene. A la hora de escribir, yo le recomiendo a la gente que busque sus maneras, yo particularmente tengo pausas y me tomo el tiempo para conectar con el disfrute, para hacer lo que me gusta»; completó.