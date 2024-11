Por qué leer: la historia de la chica que dejó todo para vivir de los libros

Cecilia Bona es periodista y creadora de contenidos, una fanática de los libros y la responsable de la multiplataforma «Por qué leer» (con presencia en YouTube y otras redes sociales), donde realiza reseñas sobre libros, recomendaciones, propone lecturas y revaloriza la importancia de volver a conectar con la lectura.

Hace algún tiempo, dejó su trabajo para darle rienda suelta a su pasión por los libros y vivir de eso. Hoy es una de las principales booktubers de la Argentina, con miles de reproducciones en sus plataformas y una influencer.

Se encuentra de visita en la ciudad de Villa Carlos Paz, donde está participando de la Feria Internacional del Libro.

En diálogo con EL DIARIO, aseguró: «Estoy súper contenta de tener la oportunidad de recorrer la feria. Si bien no es la primera vez que se hace (ya tiene una trayectoria de 10 años) esta es la primera edición internacional y se ve presencia de otros países. Estoy muy contenta de ver la expansión de este grupo de trabajo que la viene peleando hace años. Que la Municipalidad este acompañando este proyecto y potenciándolo, es una gran idea. Estoy muy cerca de los jóvenes, acá en la feria me tocó hacer una capacitación con los chicos de secundaría y pude ir viendo qué les gusta y qué no».

«Yo creo que los chicos sí leen, a veces no quieren leer sobre la academia y las cosas de la escuela, pero después eligen qué leer y lo disfrutan. Es normal, a mí tampoco me gustaría que me obliguen a leer algo. Sin embargo, existen bibliotecas que son espacios donde uno puede elegir qué leer. El individualismo está ganando terreno, pero la lectura siempre acerca y nos vuelve una comunidad lectora»; añadió la booktuber.

Sobre sus preferencias a la hora de leer, Cecilia reconoció: «A mí me gusta mucho leer novelas, pero con el tiempo y con el trabajo que voy haciendo, le agarré mucho el gusto a los cuentos y entendí sus estructuras, los diferentes autores y cómo cada uno arma su historia. Si tengo que elegir la novela, sé que siempre me va atrapar. Yo comparto lectura para que más personas lleguen a los libros y peleo por el derecho al acceso a la lectura, que en este país todavía no está garantizado».