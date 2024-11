Las reservas alcanzaron un nivel récord con fuerte suba de depósitos

Las reservas del Banco Central alcanzaron hoy un nivel récord en el gobierno de Javier Milei.

El Banco Central compró otros US$ 71 millones y las reservas llegaron a US$ 30.431 millones.

Así, el BCRA apunta a cerrar el año con una mejora muy fuerte en su patrimonio, una de las exigencias claves del Fondo Monetario Internacional.

De persistir esta tendencia, noviembre de 2024 será el onceavo mes con compras netas para el organismo de los últimos 13 meses.

En tres ruedas operativas de noviembre, el BCRA sumó un saldo a favor de US$ 153 millones que aportan a las reservas netas -excluidos préstamos y depósitos privados-, aunque ese stock todavía está en terreno negativo.

Por otra parte, las reservas internacionales brutas del BCRA crecieron en US$ 304 millones, a US$ 30.431 millones, el nivel más alto desde el 29 de junio de 2023 (US$ 30.784 millones).

Desde que Milei asumió la Presidencia, las compras netas ejecutadas por el Banco Central en la plaza de contado ascienden a unos 19.454 millones de dólares.

En tanto, las reservas brutas marcan un ascenso de US$ 9.223 millones, desde los US$ 21.208 millones del 7 de diciembre de 2023.

En tanto, los depósitos en dólares de sector privado anotaron un nuevo máximo desde la convertibilidad, al crecer en US$ 632 millones, a US$ 34.574 millones, último dato provisto por el Banco Central.

Con el impulso del blanqueo de capitales, estas colocaciones aumentaron a lo largo de octubre en US$ 3.185 millones, mientras que el incremento en el bimestre septiembre-octubre fue de US$ 15.238 millones. (NA)