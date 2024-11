Mañana es feriado bancario y no habrá atención al público

Este miércoles 6 de noviembre no habrá bancos en toda Argentina por qué se conmemora el Día del Bancario. Al tratarse de un día no laborable para los empleados de las entidades bancarias, no habrá atención al público. ¿Qué servicios sí funcionarán?

Por qué no hay bancos el 6 de noviembre

El 6 de noviembre es el Día del Bancario en Argentina, una fecha que conmemora la creación de la Asociación Bancaria en 1924. Este sindicato fue fundado para defender los derechos de los trabajadores del sector financiero, y su establecimiento marcó un hito en la historia laboral del país.

Desde entonces, el Día del Bancario se celebra anualmente, siendo reconocido oficialmente en la Convención Colectiva de Trabajo en su artículo 50, que lo declara "día no laborable” para los trabajadores de las entidades bancarias.

Cada 6 de noviembre, todas las entidades bancarias en Argentina cierran sus puertas en honor a esta efeméride, lo que permite a los empleados del sector disfrutar de un día de descanso. Durante este feriado, los bancos no brindarán atención presencial, aunque los servicios de cajeros automáticos, home banking y aplicaciones móviles continuarán operativos.

Día del Bancario: qué servicios sí funcionan

Si bien este miércoles 6 de noviembre las entidades bancarias en toda Argentina no brindarán atención al público en todo el día, sí estará habilitada la operatoria online y a través de los cajeros automáticos.

A su vez, se podrán realizar pagos y transferencias utilizando la aplicación correspondiente al banco de cada cliente mediante teléfono móvil o a través del homebanking online.

En este sentido, se debe tener en cuenta que las operaciones que tengan vencimiento este miércoles 6 de noviembre se liquidarán el día siguiente, el jueves 7 de noviembre.

También se podrán realizar extracciones de dinero en supermercados y farmacias, entre otros locales no bancarios.