Estancia Vieja: denuncian que no tienen los servicios básicos para vivir

Vecinos de Estancia Vieja denuncian que la comuna no brinda los servicios básicos que necesitan para vivir. Se hicieron varias reuniones y se formalizaron reclamos, pero el gobierno dejó de atenderlos y ahora se analizan otras alternativas.

En diálogo con EL DIARIO, los habitantes de la comuna expresaron: «Somos vecinos y estamos pidiendo que nos arreglen las calles para poder llegar a nuestras casas. Nos reunimos varias veces e hicimos un montón de cosas tratando de apoyar y ayudar al gobierno, pero no tenemos respuestas. Queremos vivir mejor y tener acceso a nuestras viviendas. Algunos tenemos cabañas, casas de alquiler y vamos a perder la temporada de verano si todo sigue así».

La situación de las calles se ha vuelto crítica en la localidad y también se agravó la problemática de la prestación de agua potable.

«La jefa comunal no nos atiende, estamos tratando de juntar plata y contratar máquinas para que arreglen las calles. En algunas reuniones se firmaron actas de compromiso, pero queda todo en eso. La recolección de residuos se hace una vez por semana, pero con este calor y la humedad es imposible soportar los olores. No se está cumpliendo con servicios básicos, el servicio de agua es un desastre y se corta, tenemos zonas sin luminarias y vemos que no hay planificación»; añadieron los vecinos.

«Conseguimos una empresa que iba a venir a realizar trabajos a voluntad, la jefa comunal solo tenía que llamar y coordinar pero no lo hizo. Es una desidia total, no le importa nada»; completaron.