El tuitero La Pistarini habló del cruce con Dillom en un avión

Buenos Aires. Después de que se viralizara en redes un enfrentamiento en un avión entre el rapero Dillom y el administrador de la cuenta de X La Pistarini, este último se expresó en la mencionada red social. A través de un comunicado, el usuario, que suele difundir contenido con un claro apoyo al presidente Javier Milei, defendió sus acciones y reafirmó su postura sobre el altercado, sin mostrar arrepentimiento alguno.

El hecho cobró difusión en la mañana del jueves, a raíz de un posteo en el que La Pistarini hacía referencia con un exabrupto al hecho de compartir el viaje con el artista. “Lo último que me faltaba coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom”, escribió junto a una imagen tomada en el interior de un avión de Iberia en el que se ve de perfil al artista. Luego de leer el mensaje, y una vez que localizó en qué asiento se encontraba, el rapero lo fue a buscar y protagonizaron una tensa discusión.

El tema enseguida escaló entre las tendencias en X, entre comentarios y memes que el propio músico destacó. En tanto, el tuitero había permanecido en silencio hasta que, a última hora del viernes, dio su versión de los hechos. “No me arrepiento de NADA de lo que sucedió, mantengo al 100% mi postura sobre mis dichos, yo ejercí mi derecho a expresarme y Dillom por su lado hizo lo mismo”, afirmó La Pistarini, quien explicó por qué en ningún momento recurrió a la violencia. “Estábamos en un avión en el medio del Atlántico, no iba a ejercer violencia física teniendo en cuenta todas las consecuencias que eso podría traer para ambos, siempre mantuve la calma”, expresó, y luego continuó relatando el incidente.

“Desde el momento uno, cuando Dillom prende la cámara y me pregunta si yo era la persona del tweet y si me gustaba sacarle fotos, dije siempre que sí, haciéndome responsable de todo, como siempre”, aseguró. Según su versión, “en el vídeo se ve claramente cuando Dillom intenta agredirme, automáticamente y por reflejo pongo la mano para evitar el contacto, cosa que logré y al instante se cae su teléfono. En ese momento levanta el teléfono, dice una frase más y se retira, ahí termina nuestro intercambio”, recapituló.

Tras el incidente y la oleada de comentarios que generó en redes, La Pistarini expresó gratitud hacia quienes lo apoyaron. “A mis amigos, a mis conocidos, a los que me defendieron, me aconsejaron ya sea en público o en privado MUCHAS GRACIAS y a los que no dijeron nada, también muchas gracias, son individuos librepensadores”, señaló, marcando una diferencia con quienes, desde su punto de vista, se encuentran “en la vereda de enfrente”.

El mensaje final fue también dirigido a sus detractores, con un fuerte exabrupto. “A los que me insultaron solo me queda decirles que me ch... la p... su opinión. Además, aseguró que nada podría afectar su integridad: “NUNCA van a poder quebrarme la moral. Sigan y sigan inventando estupideces”. Y cerró despejando las dudas sobre su identidad. “Sí, yo soy La Pistarini. Sigan portándose bien”.