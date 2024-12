La Policía de Córdoba presentó el Operativo Verano en Carlos Paz

En la mañana de este martes, la Policía de la Provincia de Córdoba realizó un acto en la costanera de Villa Carlos Paz donde oficializó el lanzamiento del Operativo Verano, con la presentación de nuevos efectivos y móviles policiales y sumó nueva tecnología para brindar más seguridad.

Estuvieron presentes, intendentes y jefes comunales de Punilla, jefes de la Policía de Córdoba, autoridades policiales de la departamental Punilla, del Ministerio Público Fiscal, referentes de diferentes instituciones y el Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

"Sabemos que el 100% de seguridad no lo podemos garantizar, pero sí vamos a brindar el máximo esfuerzo, el máximo compromiso por parte de nuestra policía, los intendentes. Quiero resaltar a los intendentes que están y los jefes comunales que están presentes acá, porque han entendido de qué se trata el concepto de la seguridad ciudadana y han entendido de qué se trata el concepto de la seguridad integrada, a nosotros eso nos parece muy importante. Por eso yo celebro este operativo, que es verdaderamente imponente", aseguró Quinteros.

"Este año vamos a hacer un Operativo Verano con más de 2.400 efectivos, más todo lo otro que se sumó. Tenemos a Prefectura Naval Argentina, que también va a estar integrada al cuidado de nuestros lagos y no vamos a resentir la seguridad en ninguna localidad de la provincia de Córdoba. Nosotros tenemos en la Policía de Córdoba, solo en la ciudad de Córdoba, más de 1.500 operativos llevados a cabo con armas no letales y más de 1.110 detenidos, sin necesidad de que utilicen su arma de fuego. Nuestra policía tiene en el 100% de los casos el arma reglamentaria en su cintura, el arma no letal en su pecho. Hemos incorporado 12.200 chalecos de protección balística, hemos hecho una inversión de más de 600 vehículos, otro tanto para seguridad ciudadana, con lo cual nos parece que la inversión es mucha, las armas no letales son importantes y lo que estamos haciendo en materia de seguridad es absolutamente innovador. Estamos rompiendo paradigmas y siempre que se rompen paradigmas va a haber alguien que lo critique, básicamente por ignorante, porque no lo entiende", finalizó el ministro.

Por su parte, el comisario general Lic. Leonardo Gutiérrez, expresó: "Hemos refuncionalizado y generado recursos humanos y materiales para cubrir todos los valles, sin la necesidad de afectar otras localidades, porque no queremos, como bien dice el dicho, destapar un santo para vestir otro. La idea es que podamos trabajar con la gente, que podamos dar un recurso que sea el adecuado, que esté a la altura de las circunstancias y que todos los turistas y vecinos de nuestros valles tengan la posibilidad de disfrutar este verano con la mayor seguridad posible".

"Muchas veces no es tan importante el recurso, sino el esfuerzo y el profesionalismo que la Policía de la Provincia de Córdoba despliega. Hemos tenido bastantes avances tecnológicos, como la incorporación de herramientas que tienen la frecuencia policial, como halómetros para el trabajo de Policía Caminera, como la bodycam para el control, para legalizar muchas veces el trabajo de la Caminera en calle. Sumamos a la Policía de la Provincia de Córdoba alrededor de 70 patrulleros, pero tenemos que sumar lo de la Guardia Ciudadana, Guardias Locales, los de Prefectura, o sea, es un trabajo mancomunado. Creo que no se ha hecho esto en muchos años, pero hoy el trabajo mancomunado de todos seguramente va a generar un ambiente propicio para que el turista pueda disfrutar de nuestra provincia", finalizó Gutiérrez.