Roberto García Moritán habría acusado a Mirtha Legrand de “operadora política”

El ex ministro de Desarrollo porteño Roberto García Moritán asistió esta tarde a la grabación de un almuerzo junto a la conductora Mirtha Legran y, en medio de las preguntas políticas y sobre su relación con la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, Moritán habría tratado a la diva de “operadora política”.

El estilo de la conductora a la hora de preguntar, no es poco conocido. La incomodidad que puede generar en sus almuerzos representó un sello a lo largo de sus 65 años de carrera. Sin embargo, hace sólo algunas horas, el ex marido de “Pampita” se mostró realmente molesto a la salida del canal.

Moritán protagonizó un fuerte enfrentamiento con la icónica presentadora y, según trascendió, lo que parecía ser una típica charla entre famosos, se transformó rápidamente en un escenario cargado de acusaciones y confrontaciones.

Los comentarios que parten de quienes estuvieron presentes, describen a la situación de la peor manera y para el ex funcionario, su rol en el programa “fue parte de un entramado político”: "Parece que me trajeron para no dejarme hablar, tratarme mal y hacerme sentir incómodo. No pensé que me iban a tratar así", habría expresado Moritán en un momento del cruce.

Incluso, visiblemente afectado por la situación, amagó con levantarse y abandonar la mesa tras media hora de grabación. Al ser consultado por este episodio, el ex ministro calificó el programa como “violentísimo”.

Además de García Moritán, el programa contará con la presencia de destacadas figuras: