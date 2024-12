Marcelo García nominado a «Carlospacense del Año»

El docente Marcelo García, de 55 años, es uno de los nominados a «Carlospacense del Año» por EL DIARIO, es investigador del Conicet y del INA-CIRSA, siendo un especialista en el monitoreo de las aguas del lago San Roque y un profesional clave en las acciones que se realizan para el saneamiento del famoso embalse.

Desde el 2012 viene trabajando junto a su equipo en diferentes proyectos, en el 2018, nació el Proyecto Matteo, involucrando a las instituciones educativas de la ciudad, el cual lleva su nombre en homenaje al alumno, Matteo Ravagli Cáceres del Instituto Dante Alighieri. A través de esta propuesta, se brinda la posibilidad de que los estudiantes realicen prácticas científicas (mediciones) mediante el uso de estaciones y pluviómetros de bajo costo que aportan datos climáticos de gran utilidad.

Sobre el proyecto, García expresó a este medio: «Empezamos en Carlos Paz en el año 2018, ahí hicimos las primeras estaciones meteorológicas y ahora es un proyecto que se replica en más de cien escuelas en todo el país. Está en todo Córdoba, en Salta, Catamarca, Santa Fe, la Provincia de Buenos Aires, Chubut, Tierra del Fuego y en la Base Esperanza».

Este año fue distinguido como el mejor profesor de ingeniería de la Argentina por la Academia Nacional de Ingeniería

«Fui seleccionado y recibí esta distinción. Creo que impactó no sólo el trabajo de docencia de grado y posgrado, sino todo el trabajo que hacemos en la comunidad. Creo que eso hizo la diferencia. Más que el reconocimiento a mi persona, me pone muy feliz que reconozcan una forma de trabajo. La formación de ingenieros ya no se puede pensar solo en la parte académica, también hay que formarlos como personas, trabajar sobre la vinculación con la comunidad. No lo tomo como algo personal, es una forma de trabajo y un premio colectivo»; sostuvo García.

Por otra parte, fue distinguido con la Medalla del Centenario de Villa Carlos Paz, entregada por el intendente Esteban Avilés.

