La foto de “Los Messi” para celebrar la Navidad

Rosario. Como ya es una costumbre, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, junto con sus hijos Ciro, Mateo y Thiago, celebraron la Navidad en Rosario en compañía de sus afectos. El capitán de la selección argentina y su familia abrieron una pequeña puerta de la intimidad con un posteo que realizaron en redes sociales.

“Feliz Navidad”, escribió Roccuzzo en su perfil oficial junto con emojis de brindis, un corazón y un árbol navideño. En la primera de las dos fotos que subió están los cinco, todos utilizando algún tono de rojo en su prenda, con Anto luciendo un look completamente de ese color.

En la siguiente, Leo y su esposa posaron junto al árbol navideño: el líder del Inter Miami utilizó unas zapatillas blancas de la marca de las tres tiras que lo auspicia, una bermuda de jean y una remera roja de la empresa Celine.

Horas antes del festejo, Leo había recibido a los integrantes del programa Un poco de ruido, furor por realizar distintos shows con históricas bandas de cumbia en cada uno de sus envíos. “Hola Leo! Espero te llegue este mensaje, no te queremos robar mucho tiempo tampoco. Queremos hacerte llegar unos presentes de parte nuestra, ya que nuestro mejor regalo de este año fue que nos hayas empezado a seguir. Ojalá exista la posibilidad. Te queremos”, le escribieron tras ver que el campeón del mundo 2022 los había empezado a seguir en Instagram. “Hola! Mandá un par de jarras que la quise conseguir y desde allá no podía jajaja. No, hablando en serio, no hace falta, te agradezco mucho!! Mi cuñada y primos fueron cuando estuvieron acá en Rosario y la pasaron espectacular!! Les mando un saludo grande”, les respondió la Pulga, quien tuvo su merecido regalo con el clásico vaso del programa.