Jorge Macri anunciará el desdoblamiento de las elecciones porteñas

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, anunciará mañana el desdoblamiento de las elecciones legislativas del próximo año en la Ciudad de Buenos Aires, las cuales se celebrarían en julio, es decir tres meses antes de las nacionales.

"El viernes anunciamos el desdoblamiento de las elecciones porteñas y enviamos a Legislatura el proyecto de suspensión de las PASO para que se trate en extraordinarias, o sea antes del 1 de marzo", detallaron voceros de la gestión de la Ciudad.

"El espíritu es tratar los temas de los porteños, que la discusión no pase por lo nacional y al igual que las provincias que tienen autonomía, poder nosotros desengancharnos de lo nacional", agregaron.

No obstante, la estrategia del primo de Mauricio Macri es despegar los comicios para que el PRO tenga un mejor desempeño y evitar que La Libertad Avanza le coma votos con el arrastre nacional, en momentos en que la gestión de Javier Milei muestra buenos niveles de aprobación y, por ende, de intención de voto.

La decisión de Jorge Macri parecería afectar a Mauricio Macri en caso de que éste decidiera se candidato, en el marco de algunas versiones que marcaban que podría presentarse por su cuenta y sin acuerdo con LLA para competir por una banca del Senado nacional.

Consultada por este inminente desdoblamiento porteño, una fuente de Casa Rosada dijo no tener en claro si ese movimiento impactaba negativamente en LLA. "Me parece que impacta más en Mauricio Macri si quisiera ser candidato. Pero no sé cómo está la relación entre los primos", atinó a señalar.

Días atrás, la ex titular del PRO y hoy ministra de Milei, Patricia Bullrich, advirtió que desdoblar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires "no tiene sentido", en una clara crítica a Jorge Macri.

"La Argentina tiene que votar sólo una vez, todo junto, si se desdobla la elección se gasta el doble, se realiza una doble campaña, no tiene sentido", afirmó Bullrich en declaraciones radiales.