Estela de Carlotto: "Por ahora 138 es un número considerable, pero falta mucho todavía"

La Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, se refirió a la recuperación de la identidad del nieto 138, que fue anunciado oficialmente hoy por el organismo.

En declaraciones al programa "Así nos va" que se emite por Radio Splendid, Carlotto destacó que "falta mucho todavía" y que "la respuesta es no cansarse de buscar".

"Es el único nieto encontrado este año. Las fechas se van imponiendo, pero debemos seguir. Por supuesto para nosotros los nietos son niños todavía porque los queremos, los estamos buscando, pero la edad de nuestos nietos ya son de una persona mayor, con una vida formada. Por ahora 138 es un número considerable pero falta mucho todavía", señaló.

El nieto 138 es abogado e hijo de Marta Enriqueta Pourtalé y Juan Carlos Villamayor, ambos militantes de Montoneros. "Este joven vive acá en Buenos Aires, es profesional y nació en la ex ESMA. Yo no lo he conocido personalmente, pero lo que interesa es que ya está enterado de quién es y no ha observado ninguna contradicción", destacó.

Carlotto además fue muy crítica con respecto al Gobierno y al momento actual del país, al que calificó como “serio y muy duro”. "El gobierno es agresivo, no sabemos a dónde quiere llegar el presidente con tantos viajes y tantas cosas absurdas, ridículas y malas. Ellos fueron votados y ganaron una elección legal, pero hay cosas que son imperdonables".

Por último, la titular de Abuelas dijo que "faltan encontrar muchos nietos más", pero que "el Estado tiene que funcionar y ayudar": "los jóvenes, que son el presente y futuro nuestro tienen que saber la verdad para comprometerse", cerró. (NA)