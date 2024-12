Gareca se hizo una prueba de ADN para confirmar si tiene otra hija

Buenos Aires. El entrenador argentino Ricardo Gareca se realizó un examen de ADN en Buenos Aires para determinar si es el padre de una mujer llamada Mary Delgado, quien solicitó la prueba de identidad.

El Tigre brindó su testimonio tras someterse a las pruebas de rigor. “Yo me hice presente, ella no. Es lo único que puedo decir, nada más. Ustedes saben que estoy con compromisos allá en Santiago de Chile”, fueron las primeras expresiones del ex técnico de Vélez.

Durante la entrevista con el móvil del programa A la tarde (América TV), Gareca reconoció que el reclamo de paternidad lo sorprendió. “Yo no tuve preaviso de nada. Imagínense que esto ocurrió aparentemente hace 40 años. Siempre fui una persona pública”, continuó.

El ex futbolista de River, Boca y la Selección, entre otros, afirmó que nunca tuvo noticias de la madre de Mary Delgado. “De esto no sé nada porque era soltero. Si esto llega a ser positivo se verá. Son dos personas adultas”.

Por último, Gareca (66 años) dio sus últimas palabras del caso antes de subirse a su automóvil: “Yo nunca tuve problemas con nadie. Simplemente, me hubiese gustado que esto agarrase otro curso privado. Soy una persona pública que tiene una familia, que tiene hijos, nietos. Me hubiese gustado que esto se manejara de otra manera. Mi familia está al tanto de todo, yo no oculto nada. Apareció 40 años después. A mí me citaron y no tengo ningún tipo de problemas. Pasa que yo vivo en Chile y hoy se fijó una fecha en la que puedo estar".

Anteriormente, en el año 2021, el Tigre también tuvo una situación de esta misma índole. En esa ocasión, el argentino reveló abiertamente que tenía una hija extramatrimonial, pero en esa ocasión terminó con un desenlace distinto. “Es una historia particular, es la primera vez que lo cuento. Fue en el año 2013, cuando ya habían pasado 30 años. Fue algo increíble. Era un momento mío profesional bárbaro en todo aspecto y de la nada aparece una hija”, confesó Gareca en diálogo con Todo Pasa de Urbana Play.

En ese entonces, explicó que Fiorella, su hija, se comunicó con su hijo mayor para solucionar y llegar a un acuerdo de forma tranquila. “Fue un contacto entre ella y mi hijo mayor, Milton, a través de las redes. Pegaron onda, hablaron y llegaron a la conclusión de que yo probablemente era su padre. Y resultó ser que era así. Yo no tenía conocimiento alguno de nada. Pasó toda una vida, yo con nietos...”, detalló.

A pesar de que la noticia causó un alto grado de asombro en toda la familia, Gareca resaltó el gesto de su esposa e hijos, quienes lo respaldaron en desde un primer momento. “Fue duro, fue una etapa dura de mi vida, complicada, en la que tuve la comprensión de mi esposa, a la que le estoy eternamente agradecido. Me bancó en momentos muy complicados, muy difíciles. Yo necesité irme al exterior, fue ahí que estuve en Palmeiras. No me fue bien, pero es que yo no estaba bien para tomar decisiones. Pero yo necesitaba trabajar y me fui afuera”, contó el DT, quien estuvo solo una temporada en Brasil con Palmeiras (2014) hasta su salto a la Selección de Perú (2015), donde se encuentra actualmente.

“Fue una historia fuerte, pero hoy en día somos familia. Ella está totalmente incorporada, integrada. Fue conocer a otra persona adulta e integrarla rápidamente. Conté con el apoyo de mi familia, mi esposa y mis hijos”, comentó. Al mismo tiempo, explicó: “Tocaste el tema, pero no lo voy a hablar más con nadie. No quiero hacer una novela de esto. Yo me dedico al fútbol, no hablo de mi vida privada”.