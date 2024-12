Polino habló de la salud de Gasalla: “Es muy triste”

Buenos Aires. Uno de los nombres legendarios del humor de nuestro país es Antonio Gasalla, quien los últimos años sufrió un deterioro en su salud que lo llevó a permanecer en una institución en donde lo cuidan. Marcelo Polino, su íntimo amigo, se refirió en el programa de Laura Ubfal a cómo se encuentra el capocómico.

“Antonio está bastante complicado. Yo no llegué a verlo antes de venir, es más, hablé con Nieves, su cuñada, y con Carlos, su hermano, para decirles que no llegaba a verlo porque grabamos todo el día”, contó el periodista, quien se encuentra en Carlos Paz trabajando en la temporada teatral junto a Fátima Florez.

“Él está complicado. Está en un centro de rehabilitación y no camina. No nos conoce desde hace más de un año. Ya casi no habla, se alimenta por un botón gástrico y la verdad es que es un panorama muy triste”, se sinceró.

El jurado del Cantando no pudo evitar lamentarse por el retroceso que vive el humorista de 83 años. “Está muy cuidado por la familia y por el personal del lugar, pero ver a Antonio así... Ese amigo brillante que durante más de 15 años hablábamos todos los días por teléfono y mirábamos televisión él en su casa y yo en la mía. Nos reímos por horas de la gente de la televisión. Verlo así, que te mira y no te conoce, no sabe quién sos, es muy complicado y muy triste para mí”, se lamentó.

“Es la mente más brillante que yo conocí”, enfatizó el conductor, mientras contaba la preocupación de Marcelo Tinelli y Susana Giménez, quienes se mantienen en contacto para saber sobre el actor.