Las cianobacterias cubrieron el lago y el olor es insoportable

El festejo y la alegría por la rápida recuperación del espejo de agua del Lago San Roque, tras las torrenciales lluvias, duró muy poco para los vecinos de Villa Carlos Paz, ya que desde el pasado martes, las cianobacterias cubrieron de azul toda la zona céntrica y las principales bahías de la ciudad, a la vez que llenaron de olores nauseabundos.

En el mes de enero pasado, asumió el cargo de Director de Cuencas el doctor Sanitarista y ex candidato a intendente de la ciudad Emilio Iosa, quién prometió en corto tiempo dejar el lago como "una piscina cristalina" sin embargo, hasta el momento no tan sólo no se concretó ningún plan,sino además no se cortaron los yuyos de todo el perilago que son uno de los principales elementos contaminantes de las aguas.

Hasta diciembre del 2023, y por siete años, el municipio de un común acuerdo con la provincia, se había hecho cargo de la extracción de las cianobacterias y las cuadrillas con los camiones extractores trabajaban hasta 16 horas diarias controlando la reproducción, la extracción y el traslado de las mismas.

Sin embargo, tras la asunción de Emilio Iosa en el Comité de Cuencas, el control de las cianos volvieron a la provincia, pero hasta ahora no tan sólo no se trabaja sino además nadie sabe a ciencia cierta cuáles serán las tareas de mitigación para evitar el olor nauseabundo.

La solución que no era

A lo largo de dos campañas políticas el médico sanitarista Emilio Iosa, dijo tener en claro las tareas que se debían ejecutar para que el lago vuelva a ser el espejo de agua sin contaminación.

Con esta premisa asumió como Director de Cuencas de Punilla prometiendo en corto tiempo ejecutar ese plan.

El mismo consistía en mover arena de un punto del río hasta las costas del lago, indicando que esa arena que tiempo antes había denunciado como contaminada, le iba a devolver al lago la biodiversidad prometida. Las lluvias llegaron, la arena quedó bajo el agua y la biodiversidad nunca se recuperó.

Versiones cruzadas indican que el propio gobernador Martín Llaryora, le solicitó la renuncia a su cargo.