Donde la vida se pelea con la muerte están los duendes, esos indispensables para tener fe

En homenaje a quienes siempre están en los momentos que tienen que estar

Quienes sostienen la salud pública no están para la manipulación de los intereses, ni los malogrados discursos a base de falsas noticias. Los sostenedores del servicio sólo se remiten a reparar, a atender lo mejor que se pueda la urgencia que necesita atención.

El servicio de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Municipal Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz, sostenido únicamente por seres humanos excepcionales, profesionales anidados en la pasión de sus vocaciones, —médicos, enfermeros y paramédicos, cocineros y cocineras y personal de mantenimiento— no están sin dormir, ni dejando todo, ni poniendo el alma para que los detractores de turno vengan a enseñarles qué es la vida. Están allí para luchar contra la muerte, y "únicamente" solventados por el presupuesto municipal, solventados por la fuente de los recursos vecinales de una gestión municipal que ha tomado a la salud y al bienestar de los vecinos y turistas y visitantes como su razón de ser.

Una sala de terapia de lujo, un tomógrafo de alta generación, donado por la Fundación de la familia de Miguel Ángel Caruso, y en cada box el amor y el empeño de médicos como Daniel Sittoni, Mayra Vega, Fernanda Baleriani, Javier Mancuso, María Guaitima

Antonio Castro, Irene Tapia y Roberto Bagnasco, que le hacen sentir al paciente, al enfermo, al que sufre, que son de la familia, que están sintiendo ellos el sufrimiento, que el dolor de cada persona que ocupa una cama se les impregna en el guardapolvo. Y lo trasmiten en sus miradas, en sus gestos, en sus preocupaciones, en sus compañías. Tanto como las inigualables enfermeras, las que dan todo.

¡Cómo no respetarlos, cómo no respetarlas! ¡Cómo no defenderlos, cómo no defenderlas! ¡Cómo no quererlos, cómo no quererlas!

Se ven allí, en esa sala, ojos hablar con ellas y ellos, en un idioma celestial, en un idioma emocional, en un idioma sin palabras. Se ven jóvenes enamorándose de la vida gracias ellos y a ellas, se ven adultos despidiéndose de su paso por la tierra, se ve a la muerte escapándose ante el coraje, puesto de alma y corazón, de Nazaret Monier, Nadia Ferreyra, Natalia González, Natalia Lema, Mónica Delgadino, Gabriel Bruno, María Bracamonte, Valeria Alaminos, Pablo Miranda, Nerea Juárez y Marco López.

Qué siempre haya un municipio que tenga al Hospital Sayago como política de Estado, que siempre se trabaje a favor de la calidad de vida, y que siempre haya colaboradores como la Fundación de la familia Caruso.

Muchos son los testimonios, seguramente hay que mejorar en cuestiones materiales, pero esos mismos testimonios reconocen que los mejores hacedores humanos los tiene el hospital Sayago. Las noches de la pareja Bruno, las coscoinas Natalias (tocayas) González y Lema, la "brava" Nazaret, María, Valeria, Nadia, Nerea, Pablo, ¡Marco!

Un equipo que emociona, y los turistas también reconocen: "Somos de Mendoza, mi hija estaba descompuesta. Nos atendieron rápido. El pediatra muy profesional y humano, la revisó completa y nos dio todas las indicaciones para nuestra tranquilidad", señaló Lucas Vargas.

Andrea Bértoli afirmó: "¿El Hospital de Carlos Paz? Excelente atención, mi esposo fue atendido de urgencia ¡Estamos paseando en la ciudad, no tenemos más que agradecimiento!"

"Fui un domingo a las 8 de la mañana con mi hija con dolor de oído. Nos atendieron enseguida. Tanto la médica como la enfermera, súper amorosas en su trato". "Fuimos a hacer una tomografía, la atención excelente, ¡muy limpio! Me sorprendió para bien".

"¡Excelente atención! lamentablemente tuve que ser asistida de urgencia. Excelente trato humano, el médico muy amable, me hicieron sentir como en casa. Muchas gracias al personal del hospital Sayago por su atención"

"Soy de Paraná y fui atendida de forma excelente por el doctor (lamentablemente no tomé nota de su nombre), la Dra. de Rayos X, un médico cirujano, secretarías, seguridad, todos impecables. Muchas Gracias."