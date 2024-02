Encuentran un bajo que le robaron hace 51 años a Paul McCartney

Un bajo de la marca Höfner robado que perteneció a Paul McCartney y se utilizó para grabar los dos primeros álbumes de The Beatles fue encontrado y devuelto después de 51 años tras una búsqueda mundial.

Apodado "el instrumento musical perdido más emblemático de todos los tiempos" por el equipo responsable de la búsqueda, The Lost Bass Project, se utilizó en singles de los Beatles como los éxitos de 1963 "She Loves You" y "All My Loving".

"Es el bajo que inició la Beatlemanía", dijo a Reuters Nick Wass, uno de los fundadores del equipo de búsqueda. "Por eso es importante, es el que la puso en marcha". Un llamamiento público del proyecto el año pasado dio la vuelta al mundo.

"Como resultado de la publicidad, alguien que vive en una casa adosada en Hastings, en la costa sur de Inglaterra, se puso en contacto con la compañía de Paul McCartney y les devolvió el bajo", dijo The Lost Bass Project. El instrumento fue devuelto el año pasado, pero la noticia se anunció recién el jueves.

El bajo fue robado de una furgoneta en la zona londinense de Notting Hill en octubre de 1972, dijo el equipo de búsqueda, que basó su reporte en información recibida durante su investigación. "El instrumento fue autentificado por Höfner y Paul está increíblemente agradecido a todos los implicados", dijo un portavoz en la página web de McCartney.

En 2015, una guitarra robada al fallecido John Lennon en la década de 1960 se vendió por 2,41 millones de dólares en una subasta en Beverly Hills, California. La persona que la tenía dijo que la compró sin saber su conexión con Lennon.