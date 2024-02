Amalia Granata habló tras su cruce con Fernanda Iglesias por Roberto Pettinato

Buenos Aires. El conductor Roberto Pettinato fue denunciado por acoso sexual por parte de varias mujeres que trabajaron con él en distintos programas de radio y televisión, en hechos ocurridos hace algunos años. En los últimos días el tema cobró nueva atención después de comentarios hechos por Amalia Granata, quien compartió experiencias de su paso por el programa Un mundo perfecto, uno de los programas liderados por el exintegrante de Sumo.

La diputada, en su visita a ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, el programa radial liderado por Ernesto Tenembaum y donde colabora Tamara, hija de Pettinato, revivió su período de trabajo junto al conductor, destacando cómo ese momento marcó un avance significativo en su carrera. La actual diputada por Santa Fe expresó sentirse a gusto con el rol que desempeñaba en aquel entonces, además de resaltar que, a pesar de la prevalencia de mostrar el cuerpo en la pantalla, ella no se sentía cosificada.

Durante la mencionada entrevista, que reprodujeron en LAM (América), Granata destacó su buen vínculo con Roberto, avalado por Tamara, a diferencia de otras mujeres que habían pasado por el ciclo. “Después desfilaron muchas que no congeniaban con Roberto. Cuando lo sabés llevar te divertís y lo pasas bien. El resto de las que pasaron por esa silla se sentían acosadas, se sentían ofendidas... yo he visto cada cosa, que si yo hablara... Después eran todas acosadas”, aseguró.

En ese panorama, Granata visitó LAM (América), donde tras comentar sus declaraciones en Radio con Vos destacó: “A lo mejor los gemidos que escuchábamos no eran de placer. Puede ser. Yo escuchaba gemidos de dos personas placenteras”, señaló, y sin querer dar nombres, aludió a las mujeres que luego habían acusado al conductor.

En este punto en el programa mencionaron a Josefina Pouso, Karina Mazzocco y Martina Soto Pose como algunos posibles nombres, hasta que Granata le habló directamente a Fernanda Iglesias, panelista habitual del ciclo, quien había denunciado en el pasado al conductor. “Vos fuiste novia de Roberto, tuviste un approach con él”, afirmó la diputada, lo que fue negado por la periodista. “Yo fui acosada por Roberto, él se metía en mi camarín como si fuera una violación. Te lo quiero decir así, en la cara”, aseguró.

La periodista, al negar las insinuaciones de una relación consensuada, enfatizó en la naturaleza no deseada de los avances de Roberto, al describir cómo este invadía su espacio personal de manera agresiva. Esta situación llevó a Iglesias a invitar a su pareja a acompañarla para sentirse más segura.

Más adelante, Iglesias se refirió a otro ciclo que compartió con el exsaxofonista de Sumo y al que se había referido la invitada: “En Un mundo perfecto, donde él se masturbó adelante mío en el camarín, empecé a decirle a mi novio que me acompañe”. Ante la consternación de sus compañeras de panel, Iglesias reflexionó. “Lo peor de todo es que no me daba cuenta de que estaba siendo acosada, yo pensaba que era lo que tenía que pasar en la tele. Y cuando me di cuenta, cuando Thelma Fardin contó lo que le había pasado, lloré tres días seguidos”.

A partir de esta situación, continuaron sumándose diversas opiniones a favor y en contra de las denunciantes, y en este punto Granata volvió a manifestarse, esta vez en su cuenta de X (ex Twitter): “Hola, aquí la maléfica e insensible. Lamento profundamente los pesares que vivieron algunas colegas que fueron supuestamente abusadas y acosadas en el medio”, comenzó escribiendo la diputada, y continuó: “Desde el cariño les recomiendo que con el mismo énfasis que se sientan en la TV a contar tales aberraciones, puedan tener el coraje de hacerlo ante la Justicia que es quien le va a dar una respuesta para sanar su dolor”.