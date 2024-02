Fuego cruzado en Carlos Paz, Iosa tensó la cuerda entre Avilés y Llaryora

SOCIEDAD

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 22/2/2024 · 08:07 hs

Hace una semana atrás, el ex candidato a intendente de Villa Carlos Paz, Emilio Iosa, hacía su estreno como flamante responsable de la Autoridad de Cuenca del Lago San Roque, cargo en el que fue designado por el gobernador Martín Llaryora. El médico sanitarista, que contaba anteriormente con el respaldo del juecisimo, intentó ingresar al Centro Ambiental de Costa Azul en medio de una recorrida con funcionarios provinciales, aunque fue rechazado.

Pedrone, junto al intendente Avilés, le puso freno a Iosa en Ambiente.

En esa oportunidad, después de una reunión que mantuvieron los funcionarios provinciales de la Agencia Córdoba Ambiente y de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (DIPAS) con la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, Carla Livelli y con el secretario ambiental, Horacio Pedrone, la comitiva provincial se dirigió al Centro Ambiental donde apareció el director de Cuenca del lago San Roque, a quien Pedrone no le permitió el ingreso.

La situación fue recalentándose y ocurría ante la mirada atónita de la comitiva provincial, un hecho que derivó en una comunicación telefónica con la titular de Ambiente de la Provincia de Córdoba, Victoria Flores.

El jefe de la delegación provincial se comunicó con Flores, quien pidió hablar con Pedrone. El funcionario carlospacense tomó el teléfono y después de los saludos protocolares, le explicó por qué ingresarían todos menos Iosa. Además, le agregó política al diálogo:

—«Mirá Tori»; le dijo —como se la conoce en Carlos Paz a la actual funcionaria de Llaryora, Victoria Flores, hija de Olga Riutort—, «este tipo los va a traicionar, y los va abandonar a los tres meses y va a salir a hablar pestes, como lo hizo en el municipio de Carlos Paz cuando Avilés lo sumó para las tareas de saneamiento del lago. Después se fue a la oposición y lo traicionó al juecismo (ver comunicado) y al radicalismo de Felpeto, a los dos sectores que le dieron los votos necesarios para que no haga un papelón en la últimas elecciones».

La comunicación terminó en buenos términos, sólo Pedrone sabe qué le contestó Flores.

En definitiva, Iosa no ingresó. Lo hicieron funcionarios de la Subsecretaría de Recursos Hídricos (ex Dipas) y de la Policía Ambiental, quienes levantaron un acta vinculada a la contaminación del lago.

En medio de la disputa, el intendente Esteban Avilés dispuso que los camiones de la Provincia estén impedidos de depositar en el Centro Ambiental todas las algas y residuos que extraen del embalse.

A la tensión política ente las jurisdicciones de Carlos Paz y la Provincia se sumó la oposición. El Frente Cívico emitió días pasado un fuerte comunicado titulado: «Avilés-Llaryora y la Interna del Partido del Presupuesto Cordobés en Carlos Paz», que lleva la firma del tribuno carlospacense, Gustavo Molina y del legislador provincial Walter Gispert.

El juecismo expresó su posición ante el salto político-económico de Iosa y el conflicto entre Avilés y Llaryora.

Iosa ya tiene en el mote de tránsfuga en el mundo de la política.

El Frente Cívico de Villa Carlos Paz se pronunció sobre el conflicto, que tomó estado público, entre el actual intendente de Carlos Paz, Esteban Avilés y el gobernador Martín Llaryora, acerca de las responsabilidades del municipio y de la provincia para combatir la contaminación del lago.

«En Carlos Paz nos vimos sorprendidos por una declaración del Intendente de la Ciudad, responsabilizando el jueves pasado al flamante titular de la Autoridad de la Cuenca del San Roque y al actual Gobierno de la Provincia de Córdoba ante la falta de solución a la contaminación del Lago San Roque y eso sorprende, porque en el año 2016 Avilés decidió sumarse al Proyecto del Gobierno Peronista de Juan Schiaretti, rompiendo el contrato Político-Social que lo llevó al Gobierno Municipal en el 2011.

Este acuerdo, que desde el Frente Cívico denunciamos, se consolidó en 2019 con la Candidatura a Legislador Provincial en las Listas de Unión por Córdoba y posteriormente con el nombramiento como presidente de la Agencia Córdoba Turismo, con Nivel de Ministerio, durante los cuatro años del último gobierno de Schiaretti»; arranca el comunicado.

«Esta Alianza entre Avilés y Schiaretti monopolizó el poder político de Carlos Paz entre el año 2019-2023, y en ese periodo, Avilés, desde su lugar en el Gobierno Provincial, no se expresó nunca públicamente sobre el problema de contaminación del Lago y mucho menos responsabilizó a la Provincia. Es decir, con su silencio, avaló la inacción de la Provincia.

En las elecciones del 25 de junio del 2023, Avilés, candidato a Intendente, y Llaryora, candidato a Gobernador, fueron socios electorales, el primero fue determinante en la selección de la Candidata a Legisladora Provincial del Departamento Punilla.

Ambos triunfaron en sus tramos electorales, sin embargo, en la elección de nivel Provincial en la Ciudad, el triunfo fue para Juntos por el Cambio con Luis Juez como candidato a Gobernador y también el peronismo fue derrotado en los tramos legislativos y Tribunal de Cuentas por una de las mayores diferencias en la Provincia. Seguramente Llaryora sintió el impacto de esta pobre perfomance electoral en Punilla, donde sus listas de Legisladores Provinciales y Tribunal de Cuentas fueron derrotadas.

Llaryora, en su afán de conformar un partido único, utiliza el presupuesto Provincial para tentar dirigentes de la oposición (caso Iosa) con cargos públicos para conformar el Partido (del Presupuesto) Cordobés. Carlos Paz no es la excepción, y Avilés parece no aceptar esta decisión del ahora ex aliado, y ahora resolvió confrontarlo sosteniendo que la provincia es la única responsable del estado del Lago. La situación actual del Lago es de vieja data, el Peronismo gobierna la Provincia hace 24 años, Avilés controla el Municipio hace 12 años y la situación del San Roque sólo empeoró en este tiempo»; se añadió en el texto.

«Desde el Frente Cívico sostenemos que quienes administran los bienes públicos deben priorizar a los ciudadanos, dejando de lado los egos personales. Esta pelea Avilés - Llaryora tiene un solo perjudicado, el Pueblo de Villa Carlos Paz»; concluye.

Gispert y Molina acusan a Llaryora de haberlo quebrado a Iosa, al tiempo que sospechan que la intención es «vaciarle el discurso», quitarlo del medio y dejarlo «sin elementos ni decisión real» para afrontar la problemática del saneamiento. En tanto, como una espada de Damocles, la justicia, de vez en cuando, acciona y avanza lentamente en las causas abiertas que hay por la contaminación del lago. Una de ellas, vaya la ironía, la abrió una denuncia del concejal Daniel Ribetti, integrante del sector político Emilio Iosa.