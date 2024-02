Viven entre Carlos Paz y Estancia Vieja, el drama de estar sin agua

SOCIEDAD

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 22/2/2024 · 09:54 hs

Desde hace varios meses, los vecinos del barrio Villa Ernestina y Villa del Lago Norte vienen padeciendo la falta de agua en sus hogares. A medida que pasan las semanas, la situación se vuelve cada vez más dramática y esta mañan decidieron manifestarse en la comuna de Estancia Vieja y en la Municipalidad de Carlos Paz para exigir que se garantice la provisión y se regularice el servicio.

Villa Ernestina es uno de los últimos barrios que fueron incorporados al ejido de la ciudad y es abastecido desde la vecina localidad de Estancia Vieja, que desde hace un mes sufre la falta de inversión en obras y se encuentra sin agua.

La situación también alcanza a los habitantes del sector conocido como Villa del Lago Norte.

«Esta es la segunda vez que pasamos una situación así y en pleno verano. La primera fue hace algunos meses, cuando, supuestamente, se rompieron las bombas o el tablero y estuvimos varios días sin agua. El viernes pasado dejó de entrar agua a los tanques y no hay respuestas de la comuna de Estancia Vieja. El agua no es un artículo de lujo, es un artículo de primera necesidad y ahora no tenemos agua ni para bañarnos. Nosotros no tenemos pileta, así que recurrimos a un vecino que nos deja llenar baldes en su pileta para poder usar el baño. Es una situación de un caos total y nadie se hace cargo, sabemos que la comuna está muy mal económicamente y pedimos la intervención de la Municipalidad de Carlos Paz para encontrar una solución»; contó una vecina de Villa Ernestina.

«Ya se tuvo una reunión en la Municipalidad, pero no se ha avanzado en absolutamente nada. Hacemos los reclamos en Estancia Vieja y nadie nos contesta»; agregó.

Por su parte, Mariana también es vecina de la zona y dijo: «Desde mediados de diciembre que estamos con problemas de agua, muchísimos problemas de agua. En mi caso, tengo una casa particular que se habita todo el año. Tengo una nena chiquita y la verdad es un problemón. Yo tengo bastante reserva de agua, tengo dos tanques en el techo y tengo la pileta, pero bueno, cuando estás 10 días sin agua no hay reserva que alcance. Tuvimos que dejar de lavar la ropa y los platos, se complica lavar la fruta y la verdura que vamos a cocinar y terminás viviendo en la mugre. No podemos limpiar para no consumir agua y es crítico lo que se vive. Cuando la Municipalidad de Villa Carlos Paz se hizo cargo del servicio de agua, nosotros quedamos con la provisión de Estancia Vieja y es un caos. Es gente que no tiene la capacidad económica, no tiene proyección, no tiene personal capacitado, constantemente te dicen que no tienen dinero para hacer inversiones y no tienen ni herramientas».

«El presidente de la comuna no te contesta los mensajes, no te recibe personalmente. Pusieron un teléfono de contacto del servicio y nadie atiende, directamente no te leen los mensajes. Queremos contar en nuestra casa con un servicio tan simple y tan básico e indispensable como es el agua. Aunque más no sea para poder lavar los platos, poder tirar la cadena en el baño, poder bañarte. Estamos buscando que la Municipalidad de Carlos Paz se haga cargo de esta situación, como vecinos que somos de Carlos Paz. Yo nací en Carlos Paz, me crie en Carlos Paz y desarrollo mi actividad los 365 días del año en Carlos Paz. Pedimos que nos ayuden porque no se aguanta más esta situación»; completó.