Murió el ex gobernador de Santa Fe, José María “Tati” Vernet

Santa Fe. José María “Tati” Vernet, primer gobernador de la provincia de Santa Fe luego del regreso de la democracia, murió anoche tras enfrentar problemas de salud. El ex mandatario peronista falleció a horas de cumplir los 80 años (había nacido el 24 de febrero de 1944 en Rosario). Su muerte fue confirmada por dirigentes del Justicialismo, entre ellos el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez.

“Militante peronista. Ex gobernador de la provincia de Santa Fe (1983-1987). Constructor permanente de unidad. Abrazo enorme a sus familiares, amigos y compañeros más cercanos. QEPD”, escribió el legislador de la oposición en su cuenta de X.

Agustín Rossi, el ex candidato a vicepresidente de la Nación por UxP, también lo recordó en las redes sociales. “Falleció José María Vernet. Primer gobernador de la recuperada democracia en 1983. Siempre recordaré su liderazgo y compromiso democrático en las difíciles horas del intento golpista “carapintada” en Semana Santa de 1987 Abrazo a sus familiares y amigos”, expresó.

Lo siguió el ex gobernador santafesino, Omar Perotti, quien publicó en sus redes sociales un sentido mensaje tras la noticia: “Despedimos con profunda tristeza a José María Vernet, primer gobernador de Santa Fe tras la vuelta de la democracia y un gran militante del partido justicialista. Un abrazo a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento”.

El senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, también aprovechó las redes sociales para lamentar la muerte del ex gobernador. “Enorme tristeza por la muerte del compañero y ex gobernador, José María “Tati” Vernet, conocedor como pocos de la política. Un cálido abrazo a su familia. Me quedará el recuerdo y el aprendizaje de las charlas que compartimos en los últimos años, cuando lo conocí personalmente”, dijo.