Se jubiló el «Loro» Fuentes y la calle perdió un cartero

Este viernes 23 de febrero de 2024, en la sede del Correo Argentino de Carlitos Paz, arrancó su 'Jubileo' un tipo fuera de serie, como es mi amigo Walter Fuentes, alias 'El Loro', alias 'Lorenzo'...

Si. Se jubiló 'El Walter' después de 42 (cuarenta y dos) años de servicio en el Correo, desde aquel lejano 12 abril de 1982. 10 días después de la toma de nuestras Malvinas.

Años y años de servicio, de caminatas y de scooter, que llegan a su fin un año después de los 65 de edad que fija la práctica como saludable. La estiró un añito más, y en un tiempo bravo como fue la maldita pandemia y algunos problemitas de salud en su querida familia. Familión que armó con la Gladys Orazi, la farmacéutica de la Mutual de Taxi Carlos Paz, con el Fabian, Franquito y la Laurita, la más piba.

Basta de sacrificios entonces en la calle, a Walter, le quedará seguir 'sufriendo' con su equipo Celeste, con el Atlético Carlos Paz y yendo a su amado Barrio Obrero (por el que tanto hizo su padre don Fuentes) a juntarte con esa banda: 'Los sementales del Barrio Obrero'. ¿A qué si?

Y llegó el día de su jubilación, gracias Ramón Amaya por ayudarme a armar esto, y se me cantan las ganas de repetir una vieja PhoTortul... la #846 a la que titulé: "El cartero intima dos veces", allá por Agosto de 2017... y que decía más o menos así:

Creo que Walter Fuentes vino con el inventario de EnCoTel. Bueno… no tanto… no es tan grande, pero arrancó muy de pibe.

En mi Barrio es amigo de Todos y Todas… hasta del “Peor Enemigo del Cartero” que es: El Perro. Aunque acusa algunas mordidas, seguramente, en las que San Roque no pudo ayudarlo.

Siempre tiene, junto a las cartas o al paquete encomendero, una sonrisa amplia, y algún comentario que te regala, sin estampilla, mientras te pide una firmita…

-ahí Luisito…donde puse la cruz.

Daba pena cargarlo cuando el Papá (Macri) de Mauri, compró (compramos diría) esa truchada llamada ENCOTESA (la previa de la privatización de EnCoTel) y la transformo en Correo Argentino… empilchando a todos los laburantes de rigurosos colores bosteros. Walter es del Rojo y Pirata… y repito: daba pena cargarlo. ¡Pero la sonrisa de Walter no se privatizó !

Eran años en que aún repartía (me tocó vivirlo, por suerte) “Cartas de Amor”, perfumadas y todo. ¿Alguien se acuerda que por correo de papel y con miles de kilómetros de distancia fluía “el amor y otros demonios? Te lo juro. Era mucho más lindo que un e-mail enamorado… un SMS picante… o un 'Wasap' hot...

Por estos días, este gran vecino de la Villa, trocó la caminata pura por una interesante combinación con un scooter… pero mantiene intacta la sonrisa, el chiste rápido, el chusmerío barrial informativo, o la discusión respetuosa futbolera o, política.

—El Peronismo ya no es lo que era. —Me dijo.

—Y el Radicalismo menos. —Le retruqué.

Ayer, como en la peli de Jack Nicholson y la bella Jessica Lange, “El cartero llamó dos veces”, desde la ventana abierta, porque el inviernito viene calmo. Dos veces llamó: un paquete para mi compa Martín Eschoyez: ¿qué será? y una Intimación para Luisito.

Me dio ganas de putearlo… pero: No me la voy a agarrar con el Cartero.

Así que… desde adentro, ofrecí a lo gaucho:

—¿Querés un amargo, Walter?

—Dale, Luisito.

Chupa a fondo, nos separan las rejas, y prosigue, mirando la espumita verde:

—¿Cuándo sale el próximo documental de EncuentroS? Qué lindos programas hacían con el Piti, (Bertorello) los miraba con mis Viejos.

—Pronto Walter, pronto. Y te va a tocar hablar a Vos también.

Y se fue, con su bolsa de cartas, cada vez menos lindas, a cuesta, saludando a los vecinos en voz alta... como un Loro. El Loro Fuentes.

Y yo me metí en la cueva, en Tortulandia, con la intimación en la mano, y para consolarme, revisé el telefonito, el Guasap, para buscar “alguna buena noticia”.

Por suerte había un emoticón ¡Corazoncito!