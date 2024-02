Qué árbol plantar en la vereda y tener sombra para el auto

SOCIEDAD

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 27/2/2024 · 11:49 hs

¿Qué árbol plantar en la vereda de tu casa? ¿Cómo tener sombra en la vereda de tu casa para dejar estacionado el auto en la puerta? Ya sea invierno o verano, el sol está ahí. Nos brinda muchos beneficios, a nuestra salud y a la naturaleza. Pero la radiación que produce puede a la larga dañar la pintura de nuestro vehículo. Además, de lo más común y tedioso, es que calienta el interior del auto. Cuando nos queremos subir después de haberlo dejado estacionado afuera de la casa unas cuantas horas, se nos complica para subir nuevamente.

Una excelente idea para proteger a nuestro auto de los rayos del sol y además de pensar en la naturaleza es plantar un árbol en la vereda. Así, podremos dejar nuestro vehículo debajo de esta planta y lo ayudará a que no se caliente tanto. Pero al momento de elegir qué especie plantar, opciones hay muchas. Tal vez tengas uno en mente, pero debes saber que la Municipalidad de Córdoba cuenta con un listado de árboles recomendados. No es exclusivo de Córdoba, todos los Municipios y Comunas hacen lo mismo. En Capital Federal, por ejemplo, el Gobierno tiene un listado de especies sobre qué árbol plantar en la vereda de tu casa.

Te podría interesar ¿Las multas en Córdoba caducan?

Qué árbol plantar en la vereda de tu casa

Al momento de pensar qué árbol plantar en la vereda de tu casa, deberías revisar si tenés alguno en mente que te gusta. Tal vez viste el del vecino y querés uno igual. Si lo que buscas es tener sombra para el auto, existen varias opciones. Incluso, algunos de los que recomienda la Municipalidad. Hay especies nativas y exóticas, como se dice.

Debes preguntarte qué árbol plantar en la vereda de tu casa y tenés que evaluar cuál te conviene, además del que te gusta. Esto para evitar problemas comunes, como que te levante el piso o crezca demasiado que choca con los cables de la calle. A su vez, te conviene revisar estos consejos sobre cómo plantar un árbol, para darle un mejor lugar, evitar que se seque y que las raíces se conviertan en un problema.

Mira el listado de 70 árboles recomendados para plantar en la vereda de tu casa.

Acacia Mansa

Acer Buergeriano

Aguaribay

Alamo Criollo

Albaricoque

Alcanforero

Algarrobo Blanco

Algarrobo Chilensis

Algarrobo europeo

Algarrobo Flexuosa

Algarrobo Negro

Arbol de Judea

Brea

Caldén

Cassia Carnaval

Cebil

Chañar

Cina Cina

Ciruelo de Flor

Crespón

Curupí o Lecherón

Durazno de Flor

Durazno del Campo

Espinillo negro

Espinillo

Eucaliptus Medicinal

Fresno Americano

Guayacán

Guindillo o Palo de Leche

Ibirá Puitá

Jacarandá

Lagaña de Perro

Lapacho Rosado

Ligustro Aureo

Limpiatubos

Liquidambar

Lluvia de Oro

Magnolia

Manzano de Flor

Manzano del Campo

Mato

Mistol del zorro

Molle

Moradillo

Mora Hibrida

Nogal de Pecan

Nogal

Orco Quebracho

Palo Cruz

Palo Tinta

Peral de Flor

Pezuña de Vaca flor blanca

Pezuña de Vaca flor rosada

Plátano

Quebracho Blanco

Quebracho Colorado Chaqueño

Quebracho Colorado Santiagueño

Retamo

Roble Americano

Roble de los Pantanos

Roble Europeo

Sen del Campo

Sombra de Toro

Tala Falso

Tala

Tilo

Tipa Blanca

Tulipanero

Tusca

Visco

Lo que sí, aunque parezca algo obvio para algunos, cabe aclarar que no intentes después dejar tu auto estacionado en la vereda, ya que la Municipalidad te puede poner una multa de tránsito. Asimismo, debes revisar que no haya señales de tránsito que indiquen que no podes estacionar en esa mano de la calle, aunque sea la puerta de tu casa. (Fuente: Tránsito Córdoba)