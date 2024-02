Provincia dará contención a los sectores más vulnerables de Cosquín

La ministra de Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, Liliana Montero, encabezó esta mañana una recorrida por la ciudad de Cosquín y mantuvo un importante encuentro con el intendente Raúl Cardinali. La funcionaria provincial conoció el trabajo de instituciones comprometidas con el trabajo de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, al tiempo que se interiorizó sobre la situación y las necesidades de cada uno de los espacios.

En diálogo con EL DIARIO, Montero expresó: «Venimos a darle un apoyo al intendente. Esta es la indicación del gobernador para todos los ministros y ministras, fortalecer las políticas locales en una situación de crisis que vive la Argentina. Esto implica, por parte del gobierno provincial, estar cerca de los gobiernos locales, que son la primera trinchera hacia donde el ciudadano llega. En este contexto, para un intendente que recién asume la gestión, es muy importante que el gobierno provincial pueda acompañarlo y no sólo venir a decir qué programas tenemos, sino interiorizarnos sobre qué necesita».

«Cuando el gobernador decidió crear el Ministerio de Desarrollo Humano, buscó encontrar un eje integral a las problemáticas que tiene la familia, fundamentalmente con algunos datos que son preocupantes. Desde el 2001 a la fecha, la sociedad argentina logró crear una malla de contención institucional comunitaria muy fuerte, que estaba dada por las iglesias, los comedores, los merenderos, los clubes, los centros de jubilados. Esa institucionalidad le permitió a la Argentina soportar lo que hoy tenemos, que es un 60% de pobreza. Ahora bien, también hay datos que hablan de que tenemos una dificultad un poco más abajo, que tiene que ver con una unidad primaria que es la familia. Todas las medidas que se anuncian no tienen que ver con cómo nosotros resolvemos este feroz ajuste que se está haciendo sobre la clase trabajadora y los sectores más vulnerables, las medidas tienen que ver con las políticas que tiene la Provincia, como el boleto educativo, el boleto obrero social, la tarjeta alimentar, la tarjeta social y demás»; añadió la ministra, quien recorrió las instituciones coscoínas.

Por su parte, el intendente Raúl Cardinali agregó: «Es indudable que hay sectores que empiezan a recibir el golpe de las políticas nacionales. Durante tres años, fui jefe del PAMI de la Agencia Cosquín, conozco mucho la realidad de los adultos mayores. Es muy doloroso lo que está pasando con los adultos mayores, pero forma parte de una política, a nuestro entender, totalmente equivocada desde el gobierno nacional. Nosotros acá agradecemos enormemente el apoyo del gobierno de la Provincia de Córdoba, a Martín Llaryora, que inclusive ha estado acá en Cosquín anunciando obras, obras para los que menos tienen».

«Nosotros estamos haciendo, una especie de censo para saber dónde está parado Cosquín en este contexto económico, no sólo por la cantidad de habitantes que somos, sino también por la capacidad de ingresos que tiene cada uno, la capacidad de consumo y en qué situación está cada uno»; reconoció el mandatario.

En otro fragmento de la entrevista, Cardinali cruzó al presidente Javier Milei por sus críticas al Festival Nacional de Folclore. «Fue lamentable ese tuit del presidente de la Nación hablando acerca del Festival de Cosquín. Realmente, creo que no sabe qué es lo que pasa en Cosquín, no sabe lo que significa un hecho cultural tan importante y de tan valor turístico para la Provincia de Córdoba. Es un evento que genera muchísimos ingresos y derrama en toda la zona, este festival. Si una provincia no produce, si una provincia no tiene un lineamiento, es muy difícil que también se puedan atender todas estas necesidades sociales que hoy en día, a dos meses de un nuevo gobierno nacional, ya están sobre la mesa. Por supuesto que, por una cuestión política, nosotros vamos a trabajar y siempre vamos a trabajar al lado de los que menos tienen, al lado de los que más necesitan, y así lo vamos a hacer porque ese es nuestro horizonte. Con la creación de esta área vamos a trabajar puntualmente en estas cuestiones, en donde por supuesto que vamos a recibir todo el apoyo técnico desde el Ministerio de Desarrollo»; completó.