Carlos Paz recibió al bebé del año bisiesto, se llama Emanuel

Las personas que nacieron el 29 de febrero solo celebran su cumpleaños cada cuatro años. Esta tarde, en la ciudad de Villa Carlos Paz, nació Emanuel Burket, quien pesó 3,750 kilos y se encuentra con su mamá en el Hospital Sayago.

Las posibilidades estadísticas de que un bebé nazca en un día bisiesto son de 1 entre 1.461, por lo que son personas con una particularidad única que festejan su natalicio con la misma frecuencia que un mundial de fútbol.

Emanuel tendrá un cumpleaños que solo ocurre una vez cada cuatro años y llegó a este mundo este jueves alrededor de las 18 horas. Sus papás son Gloria Ceballos y Leandro Burket, oriundos del barrio La Quinta, quienes expresaron toda su alegría.

Su mamá dialogó con EL DIARIO y contó: «Nació muy bien, gracias a Dios. El bebé se llama Emanuel y estamos muy felices. Yo pensé que iba a nacer el mismo martes, que me hicieron al ecografía, pero no pasó nada. Cuando empecé con trabajo de parto, me imaginé que iba a venir hoy. En la familia están todos medios sorprendidos, pero contentos con su llegada».

Por su parte, su papá manifestó que no se trata del primer bebé de su familia que llega en un año bisiesto.