Córdoba: los colegios privados aplicarán aumentos de hasta 50% en las cuotas

En los singulares momentos que atraviesa el país -y el sistema educativo en particular- es de conocimiento público que las entidades educativas privadas tienen previsto un aumento de los aranceles a partir del inicio del ciclo lectivo.



En atención a esto y al momento que atraviesa el sector, LNM conversó con el presidente de la Cámara Cordobesa de Entidades Educativas Privadas, Javier Basanta Chao.



"Estamos trabajando sobre un estimado de entre un 30% a 50% respecto a la última cuota 2023. Estamos a la espera del cierre de la paritaria docente, dado que este salario llega en algunas instituciones a ocupar entre un 85% y 90% de la estructura de costos".



"Esto no es caprichoso, sino que responde a la finalidad de aplicar el incremento de manera inmediata, y no que por demoras en su resolución se termine teniendo que aplicar los acumulados desde marzo a mayo en el mes de junio 2024. Digo esto porque este impacto ya se produjo en año pasado y ocasionó mucho malestar en las familias".



"En nuestra jurisdicción se aplica un sistema diferenciado que establece que las instituciones educativas privadas que no reciben aportes puedan fijar la cuota de acuerdo a sus requerimientos y regulado por la oferta y la demanda".