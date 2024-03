Avilés cuestionó a Llaryora por la quita de los fondos para el transporte

El intendente Esteban Avilés encabezó una conferencia de prensa donde aseguró que el recorte de los subsidios provinciales agudizó la crisis del transporte en Villa Carlos Paz y otras localidades del interior cordobés. El mandatario le pidió al gobernador Martín Llaryora que revea la decisión y anunció que el municipio se hará cargo del 50% del boleto urbano.

«Esta situación se ha agudizado, la decisión del gobernador de la Provincia de Córdoba de eliminar los subsidios provinciales a los municipios ha provocado un contexto mucho más complejo del que teníamos días atrás. Esto ha sido notificado y nosotros le hemos pedido al gobernador que tenga en cuenta esta situación, porque lo mismo que le criticó al gobierno nacional es lo que le está haciendo a cada uno de los municipios»; sostuvo el intendente.

«Como ha ocurrido siempre desde que asumimos esta gestión, avanzamos en la decisión de sostener una inversión importante y estamos trabajando para que el 15 de marzo, además de adecuar un recorrido de emergencia del transporte público, haya una nueva tarifa. Teniendo en cuenta la quita de los subsidios nacionales y provinciales, en el marco inflacionario que estamos viviendo, el boleto rondaría aproximadamente en 1300 o 1400 pesos, lo que hace imposible que la familia carlospacense pueda afrontar con recursos propios este boleto»; reconoció Avilés.

«Ante esta situación de crisis, vamos a profundizar un esquema de subsidios para sostener el 50% del boleto y que se abone únicamente 700 pesos. Hemos tenido una construcción con mucha responsabilidad social y vemos con preocupación la decisión del gobernador, porque necesitamos ayudar al sistema de transporte municipal de toda la Provincia de Córdoba»; añadió.

En otro fragmento de la rueda de prensa, Avilés criticó las últimas medidas tomadas por Llaryora y dijo: «Los programas provinciales que trabajábamos tanto con (José Manuel) De la Sota como con (Juan) Schiaretti tenían un fuerte protagonismo del estado municipal, porque un porcentaje invierte la Provincia y la otra lo define el municipio y la empresa. Yo destaco que la Provincia siga invirtiendo en estos programas, pero no un doble discurso. Cuando tenemos una posición firme con la Nación (la cual comparto), pero en casa hacemos otra cosa, pedimos que se revea esta medida porque sacarle este porcentaje al sistema de transporte es cargar al boleto y a las familias. Creo que hay una situación diferente de gestión, tanto con De la Sota (con quien he tenido diferencias) como Schiaretti, había una situación de previsibilidad. Tanto en lo que hacía a las leyes nacionales o provinciales, primero se hablaba con los intendentes, se trabajaban y recién ahí se implementaban. Hoy, los vemos con la Ley de Seguridad, el transporte y otros temas más, a los intendentes no se los ha sentado a debatir antes de tomar estas decisiones. Lo mismo ocurre con el lago, nosotros salimos públicamente y visibilizamos estas problemáticas porque no se hablan de estos temas y hace más de veinte días venimos intentando por la vía administrativa».

«Lamentablemente, la metodología que tenía Córdoba, que era única en el país, que se fortalecía en la Mesa Provincia-Municipios, donde había un diálogo permanente, hoy no está. Nos encontramos con leyes aprobadas, decisiones tomadas y hay un proceso que ha cambiado. También es cierto que hay un nuevo contexto político dentro del llamado cordobesismo, que hoy incluye al kirchnerismo. Lo vemos cuando se incluyen a ministros y sectores del kirchnerismo que seguramente implican un cambio en lo metodológico. La realidad es que hoy estamos solos, estamos sin la Nación y sin la Provincia»; concluyó.