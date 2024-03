Vecinos de Santa Cruz del Lago aseguran tener las peores calles de Punilla

Los vecinos de Villa Santa Cruz del Lago aseguran que son víctimas de la falta de inversión y las promesas incumplidas. Aseguran que están hartos de luchar contra las mismas problemáticas todos los años y dicen que ostentan el vergonzoso título de tener las peores calles del Valle de Punilla.

Los ciudadanos acusan directamente al intendente Omar de Giovanni, quien se había comprometido en campaña a ejecutar un plan de conectividad vial pero ahora se muestra «esquivo» y no atiende a nadie.

En representación de un grupo de habitantes de la localidad, que se encuentra ubicada a la vera de las Rutas 38 y 28, Luis Vaccarello, quien es dueño de taxis y transporte escolar, manifestó a EL DIARIO: «Vivo hace 40 años acá, es desastroso esto. Nunca tuvimos las calles así, tenemos padres que deben acercar los niños hasta la esquina o caminar un par de cuadras, porque no podemos entrar hasta sus casas. Está todo muy abandonado y si bien uno entiende que es época de lluvia y la topografía no ayuda, no vemos que haya arreglos ni guardias».

«Vivimos rompiendo las cubiertas de nuestros vehículos en un momento donde todo está muy caro, tanto mano de obra como repuestos. El intendente se apuró en campaña para que la gente lo eligiera, puso semáforos hace un año en el ingreso a Santa Cruz del Lago y ahora no están funcionando. Él dijo tener problemas con el arquitecto, pero han invertido mucho dinero de los contribuyentes, en obras que no están terminadas. Ahora que pasaron las elecciones, quedó todo así»; completó.