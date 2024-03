Carlos Paz: El drama de una familia que vive debajo de un puente

SOCIEDAD

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 12/3/2024 · 12:05 hs

Desde hace tres semanas, una familia compuesta por una pareja y sus hijas (de 3 años y 11 meses) se encuentra viviendo debajo de un puente céntrico de Villa Carlos Paz. Ajenos a los ojos de los turistas y vecinos que disfrutaron de la temporada de verano, habitan un precario campamento que montaron debajo del Puente Zilli y buscan trabajo para poder costear un techo.

En varias oportunidades, solicitaron ayuda a la Senaf y sólo recibieron la amenaza de que perderían a las niñas.

L.O tiene 36 años, es mamá de las niñas y contó a EL DIARIO que llegaron a la ciudad hace tres semanas y que durante los primeros días, durmieron en la Plaza del Reloj a la intemperie y debieron soportar la lluvia. Según dijo, vinieron en búsqueda de trabajo y para salir del infierno de la droga, la inseguridad y los peligros que debían sortear en la ciudad de Córdoba.

Su marido, quien tiene 42 años, consiguió trabajo en una empresa constructora y asiste todos los días, pero todavía no lograron reunir el dinero suficiente como para encontrar un hogar. Con lo que él gana, apenas si les alcanza para la comida.

Por su parte, las niñas fueron anotadas en lista de espera en una guardería municipal y la idea es que el tiempo que ellas permanezcan en el establecimiento, le permita a ella salir a trabajar.

En diálogo con este medio, la mujer reconoció que no pretenden que nadie les regale nada y que buscan salir adelante con la fuerza del trabajo para darle una mejor vida a sus hijas. Sin embargo, lo primero es conseguir un techo y permanecer juntos y la situación económica que vive el país, no los favorece.

Hace algunos días atrás, solicitaron la asistencia de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), entregaron la documentación y los certificados médicos que acreditan que las niñas se encuentran en buen estado de salud, pero no los recibieron de la mejor manera. Asimismo, la situación fue planteada también por el municipio y se notificó a la secretaría por los peligros extremos y la precariedad en la que está viviendo la familia.

No obstante, aún no tomaron cartas en el asunto y únicamente lanzaron una amenaza a los padres y les advirtieron que perderían a las niñas. «Es pobreza, no se puede hacer mucho»; habrían manifestado a las autoridades locales.