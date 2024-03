Docentes autoconvocados reclamaron en las calles por salarios dignos

Docentes autoconvocados del Valle de Punilla llevaron adelante una concentración y una jornada de protesta en el centro de Carlos Paz. La premisa fue visibilizar la pérdida del poder adquisitivo que están viviendo los trabajadores de la educación, la necesidad de destrabar un incremento salarial acorde la inflación y rechazar los descuentos para quienes salen a reclamar.

Sandra Lario habló en representación de los educadores y aseguró a El Diario: «Somos docentes autoconvocados cercanos a Carlos Paz, de lo que sería Punilla Sur. Decidimos hacer esta movida que coincide con una semana de lucha como docentes, porque el sindicato determinó en la última asamblea que, del lunes al miércoles, iban a realizarse acciones en toda la provincia. El jueves habrá un paro nacional y estamos reclamos porque no tenemos ninguna propuesta salarial».

«Estamos esperando que el gobierno se digne a reconocer nuestra tarea con un salario justo, con un salario que nos saque de la situación de pobreza. Tenemos docentes que están cobrando 400 mil pesos y estamos teniendo, desde el año pasado, una deuda con respecto al acuerdo salarial. No nos cumplieron el acuerdo salarial, nos hicieron una propuesta que no lo terminaba de cumplir y nos ofrecían para este año, solo la mitad del índice de precios y la inflación de Córdoba. También es lamentable la situación de los jubilados, que no cobran el 82% móvil del salario que cobró cuando era activo. Ahora cobra aproximadamente un 65%, así que imagínense en la situación que están los compañeros jubilados y jubiladas»; reconoció.

«Nosotros estamos reclamando por culpa de un gobierno que no cumple. No queremos ningún tipo de sanción que afecte nuestro salario por hacer medidas de fuerza. Siguen los descuentos y nos están sacando la plata del bolsillo. Hoy tenemos un poder adquisitivo muy deteriorado y no podemos estar en la línea de pobreza»; completó.