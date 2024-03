El duro momento de Karina La Princesita: “Es realmente desesperante”

SOCIEDAD

12/3/2024

Buenos Aires. Karina La Princesita volvió a alarmar a sus seguidores. Con un mensaje en su cuenta de Instagram, la cantante compartió una foto suya con una leyendo en letras blancas. Desde allí se pudo leer la situación por la que está atravesando en este momento. “La verdad no me quiero hacer la boluda”, comenzó diciendo la artista, que suele abrir su corazón y compartir sus más íntimas vivencias.

Hace un tiempo, ella reveló que tenía ataques de pánico. En esta oportunidad, la artista contó que tuvo una recaída en su salud mental. “Hace mucho no tenía ansiedad. Pero estos dos días fueron fatales y hoy más”, dijo visiblemente afectada a través de sus palabras. “Entiendo y abrazo a cada uno que lo padezca porque no hay control cuando eso pasa. Rodeense de gente que los abrace, los entienda y no los juzgue. Que no digan nada que pueda empeorar lo desesperante que es padecerlo porque es realmente desesperante”, pidió a sus seguidores.

Más adelante, les agradeció el hecho de poder acompañarla y sostenerla siempre, aun a la distancia. “Gracias amigos por estar. Gracias gente por el amor en cada show de hoy”, destacó y cerró el posteo con un emoji de un corazón rojo.