Iosa: «No está bien sacar los pies del plato y olvidar una década de gobierno»

El médico sanitarista Emilio losa, director de jurisdicción de la Autoridad de Cuenca del lago San Roque, se pronunció sobre los cruces entre el gobierno municipal de Villa Carlos Paz y la Provincia de Córdoba. El funcionario está a cargo del organismo creado por ley provincial que funciona bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, que lidera Victoria Flores.

«Tenemos que ser honestos políticamente y ambientalmente hablando. No teníamos nada y ahora existe una Autoridad de Cuenca creada por ley y existe la voluntad política de un gobernador de Córdoba de sanear el lago San Roque. Pienso que no está bien sacar los pies del plato y olvidarse de una década de gobierno en Villa Carlos Paz y de cuatro años en la principal cartera turística de la provincia»; aseguró Iosa, quien apuntó directamente contra el intendente Esteban Avilés.

«Estas falsas grietas repentinas no nos hacen bien a los carlospacenses ni a los cordobeses. La política tiene que dejar de inventar relatos autoguionados que parecen tener el único fin de perpetuarse»; añadió.

«Siento como si el lago se hubiera puesto verde de repente. Recordemos las propagandas del ex presidente de la Agencia Córdoba Turismo y veremos un lago azul y transparente. El gobernador me llamó para sanear el embalse, no para pelearme con nadie»; dijo.

Iosa también sostuvo que «pareciera que hay ganas de boicotear la mitigación de las cianobacterias que tantos años denunciamos, sin obtener más que agravios y burlas por parte del gobierno de Villa Carlos Paz». «Hasta el último carlospacense sabe eso. Siempre estaré a disposición de mi ciudad y del municipio para llegar a un acuerdo que nos permita superar esta etapa tan triste para nuestro embalse»; completó el integrante de la Autoridad de Cuenca.