Habló el secretario de Transporte de la Provincia: «Avilés falta a la verdad»

El secretario de Transporte de la Provincia de Córdoba, Marcelo Rodio, salió a responder las acusaciones que hizo el intendente Esteban Avilés sobre la situación del transporte público de pasajeros. Días atrás, el mandatario carlospacense había manifestado que el gobierno de Martín Llaryora había recortado los subsidios que recibía la ciudad de Villa Carlos Paz, motivo que había provocado que la Municipalidad decidiera asumir la mitad del costo del boleto urbano.

En conferencia de prensa, Avilés había asegurado que Llaryora «le hace a los municipios cordobeses lo mismo que criticó de la Nación», anunció que el municipio asumiría el 50% de cada pasaje de la empresa Car-Cor y dijo que «la quita de los subsidios agrava la crisis del transporte en el interior provincial». «Los programas provinciales que trabajábamos tanto con (José Manuel) De la Sota como con (Juan) Schiaretti tenían un fuerte protagonismo del estado municipal, porque un porcentaje invierte la Provincia y la otra lo define el municipio y la empresa. Yo destaco que la Provincia siga invirtiendo en estos programas, pero no un doble discurso. Cuando tenemos una posición firme con la Nación (la cual comparto), pero en casa hacemos otra cosa, pedimos que se revea esta medida porque sacarle este porcentaje al sistema de transporte es cargar al boleto y a las familias. Creo que hay una situación diferente de gestión, tanto con De la Sota (con quien he tenido diferencias) como Schiaretti, había una situación de previsibilidad. Tanto en lo que hacía a las leyes nacionales o provinciales, primero se hablaba con los intendentes, se trabajaban y recién ahí se implementaban. Hoy, los vemos con la Ley de Seguridad, el transporte y otros temas más, a los intendentes no se los ha sentado a debatir antes de tomar estas decisiones. Lo mismo ocurre con el lago, nosotros salimos públicamente y visibilizamos estas problemáticas porque no se hablan de estos temas y hace más de veinte días venimos intentando por la vía administrativa»; denunció el intendente, quien agregó: «La realidad es que hoy estamos solos, estamos sin la Nación y sin la Provincia».

La respuesta de la Provincia no tardó en llegar, en diálogo con EL DIARIO, el secretario Marcelo Rodio sostuvo: «Hubiera sido bueno que el intendente (Esteban) Avilés o algunos de sus funcionarios participarán de la reunión de intendentes que se hizo días atrás en el Centro Cívico de nuestra provincia. Cuando él dice que no hay subsidio, falta a la verdad, miente o desconoce el trasfondo de la situación de Carlos Paz. El gobernador recondujo el subsidio provincial a la demanda, el transporte público siempre se subsidió de la oferta, la plata que venia de Nación o de Provincia se pagaba siempre a las empresas por cantidad de colectivos en la calle. Muchas pasaba que había colectivos que no estaban funcionando y se pagaba igual. Se decidió que el presupuesto esté conducido al boleto educativo, obrero, social, adultos mayores, entre otros. De esta forma, le damos el subsidio a la persona que realmente lo necesita y no lo puede pagar, obviamente también ingresa a las empresas pero con un control más exhaustivo de la Secretaría de Transporte»,

«El gobierno sigue subsidiando a la persona que con el boleto educativo va al colegio, al docente que va a dar clases y también hemos empleado el boleto para los docentes universitarios de Carlos Paz. Esto quiere decir que, al vecino de Carlos Paz, nunca se le cortó el subsidio»; enfatizó el funcionario provincial.

«Hubo una instancia de diálogo, hicimos la invitación pertinente para que vinieran a la reunión donde estuvieron los intendentes de las principales ciudades de Córdoba y lamentablemente, si se corta el diálogo, difícil que se pueda consensuar. De nuestra parte, siempre estuvo la mirada puesta a que Carlos Paz (siendo una ciudad muy importante de la provincia) estuviera incluida en los proyectos educativos y sociales. En la reconducción del subsidio a la demanda, no se va dejar afuera a Carlos Paz»; completó.